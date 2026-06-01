ثوب الأميرة رجوة في ذكرى زواجها من الأمير الحسين يتصدر

عاجل
الوكالة الوطنية: شهداء وجرحى وانقطاع الكهرباء عن غرف العناية الفائقة جراء الغارة في محاذاة مستشفى جبل عامل
الوكالة الوطنية: شهداء وجرحى وانقطاع الكهرباء عن غرف العناية الفائقة جراء الغارة في محاذاة مستشفى جبل عامل
الخارجية الإيرانية: عراقجي أجرى اتصالات مع قائد الجيش الباكستاني ووزير خارجية باكستان
الخارجية الإيرانية: عراقجي أجرى اتصالات مع قائد الجيش الباكستاني ووزير خارجية باكستان
مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية: لن نتسامح مع تصعيد التوتر في لبنان وصبر قواتنا له حدود
مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية: لن نتسامح مع تصعيد التوتر في لبنان وصبر قواتنا له حدود
بشأن لبنان.. أفكار فرنسية تزاحم "الأميركية" (التفاصيل في النشرة المسائية)
بشأن لبنان.. أفكار فرنسية تزاحم "الأميركية" (التفاصيل في النشرة المسائية)
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
22 o
AlJadeedTv
البقاع
22 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
24 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
21 o
AlJadeedTv
كسروان
23 o
AlJadeedTv
متن
23 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ثوب الأميرة رجوة في ذكرى زواجها من الأمير الحسين يتصدر
ثوب الأميرة رجوة في ذكرى زواجها من الأمير الحسين يتصدر
A-
A+

ثوب الأميرة رجوة في ذكرى زواجها من الأمير الحسين يتصدر

فن

2026-06-01 | 10:51
ثوب الأميرة رجوة في ذكرى زواجها من الأمير الحسين يتصدر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ثوب الأميرة رجوة في ذكرى زواجها من الأمير الحسين يتصدر

احتفل الأردنيون بالذكرى الثالثة لزواج صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وحرمه صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، في مناسبة استحضرت واحدة من أبرز المناسبات الملكية التي شهدها الأردن خلال السنوات الأخيرة.

وبهذه المناسبة، نشرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" صورة حديثة لسمو ولي العهد والأميرة رجوة عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، مرفقة برسالة تهنئة عبّرت فيها عن أطيب الأمنيات لهما بدوام السعادة والهناء، في ذكرى لا تزال تحظى باهتمام واسع داخل الأردن وخارجه.

وأظهرت الصورة الأمير الحسين والأميرة رجوة بإطلالة أنيقة عكست حالة الانسجام والشراكة التي تجمعهما، حيث لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين حرصوا على تقديم التهاني والتمنيات الطيبة للزوجين بهذه المناسبة الخاصة.

كما لفتت الأميرة رجوة الحسين الأنظار بإطلالة حملت طابعاً وطنياً مستوحى من رموز الهوية الأردنية، حيث ارتدت ثوب "الرموز الوطنية" في خطوة عكست اعتزازها بالتراث والثقافة الأردنية، وجسدت ارتباطها بالرموز التي تمثل الهوية الوطنية للمملكة.

واستُلهم تصميم الثوب من رمزين بارزين في الأردن، هما السوسنة السوداء، التي تُعد الزهرة الوطنية للمملكة، وطائر الأردن الوردي، أحد أبرز الرموز الطبيعية المرتبطة بالبيئة الأردنية.

وجاء الثوب باللون الليلكي، الذي يعكس معاني الأناقة والهدوء والرقي، فيما حمل تفاصيل فنية مستوحاة من عناصر الطبيعة والتراث المحلي، ما أضفى على الإطلالة طابعاً مميزاً نال إعجاب المتابعين.

 

اقرأ ايضا في فن

طليقة جيمس فان دير بيك تتزوج بعد 4 أشهر من وفاته وتعلن الخبر بصورة
08:45

طليقة جيمس فان دير بيك تتزوج بعد 4 أشهر من وفاته وتعلن الخبر بصورة

أعلنت هيذر ماكومب، طليقة النجم الهوليوودي الراحل جيمس فان دير بيك، زواجها مجدداً بعد أربعة أشهر فقط من وفاته، في خطوة أثارت اهتمام المتابعين ووسائل الإعلام.

08:45

طليقة جيمس فان دير بيك تتزوج بعد 4 أشهر من وفاته وتعلن الخبر بصورة

أعلنت هيذر ماكومب، طليقة النجم الهوليوودي الراحل جيمس فان دير بيك، زواجها مجدداً بعد أربعة أشهر فقط من وفاته، في خطوة أثارت اهتمام المتابعين ووسائل الإعلام.

رندة كعدي في مواجهة الماضي.. أسرار ومواقف مؤثرة في "سقف عالي"
07:56

رندة كعدي في مواجهة الماضي.. أسرار ومواقف مؤثرة في "سقف عالي"

حلّت الممثلة اللبنانية رندة كعدي ضيفة على برنامج "سقف عالي" مع الإعلامي جوزيف حويك، في حلقة اتسمت بالصراحة والجرأة، فتحت خلالها صفحات من حياتها الشخصية والفنية وكشفت تفاصيل ومواقف تُروى للمرة الأولى.

07:56

رندة كعدي في مواجهة الماضي.. أسرار ومواقف مؤثرة في "سقف عالي"

حلّت الممثلة اللبنانية رندة كعدي ضيفة على برنامج "سقف عالي" مع الإعلامي جوزيف حويك، في حلقة اتسمت بالصراحة والجرأة، فتحت خلالها صفحات من حياتها الشخصية والفنية وكشفت تفاصيل ومواقف تُروى للمرة الأولى.

بعد الجدل حول خسارته الكبيرة للوزن.. مدير أعمال وائل كفوري يحسم الحقيقة
06:33

بعد الجدل حول خسارته الكبيرة للوزن.. مدير أعمال وائل كفوري يحسم الحقيقة

أثار الفنان اللبناني وائل كفوري موجة واسعة من التساؤلات والقلق بين جمهوره خلال الساعات الماضية، بعدما لفت الأنظار بظهوره بنحافة ملحوظة خلال حفله الأخير في مملكة البحرين، ما فتح باب التكهنات حول حالته الصحية وأسباب التغير الواضح في ملامحه.

06:33

بعد الجدل حول خسارته الكبيرة للوزن.. مدير أعمال وائل كفوري يحسم الحقيقة

أثار الفنان اللبناني وائل كفوري موجة واسعة من التساؤلات والقلق بين جمهوره خلال الساعات الماضية، بعدما لفت الأنظار بظهوره بنحافة ملحوظة خلال حفله الأخير في مملكة البحرين، ما فتح باب التكهنات حول حالته الصحية وأسباب التغير الواضح في ملامحه.

اخترنا لك
طليقة جيمس فان دير بيك تتزوج بعد 4 أشهر من وفاته وتعلن الخبر بصورة
08:45
رندة كعدي في مواجهة الماضي.. أسرار ومواقف مؤثرة في "سقف عالي"
07:56
بعد الجدل حول خسارته الكبيرة للوزن.. مدير أعمال وائل كفوري يحسم الحقيقة
06:33
سجادة حمراء وديكورات فاخرة.. عزاء والد حمو بيكا يثير الجدل
06:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026