ثوب الأميرة رجوة في ذكرى زواجها من الأمير الحسين يتصدر

وبهذه المناسبة، نشرت الأردنية الرسمية "بترا" صورة حديثة لسمو ولي العهد والأميرة رجوة عبر حسابها الرسمي على منصة " "، مرفقة برسالة تهنئة عبّرت فيها عن أطيب الأمنيات لهما بدوام السعادة والهناء، في ذكرى لا تزال تحظى باهتمام واسع داخل الأردن وخارجه.

وأظهرت الصورة الأمير الحسين والأميرة رجوة بإطلالة أنيقة عكست الانسجام والشراكة التي تجمعهما، حيث لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين حرصوا على تقديم التهاني والتمنيات الطيبة للزوجين بهذه المناسبة الخاصة.

كما لفتت الأميرة رجوة الحسين الأنظار بإطلالة حملت طابعاً وطنياً مستوحى من رموز الهوية الأردنية، حيث ارتدت ثوب "الرموز الوطنية" في خطوة عكست اعتزازها بالتراث والثقافة الأردنية، وجسدت ارتباطها بالرموز التي تمثل الهوية الوطنية للمملكة.

واستُلهم تصميم الثوب من رمزين بارزين في الأردن، هما السوسنة السوداء، التي تُعد الزهرة الوطنية للمملكة، وطائر الأردن الوردي، أحد أبرز الرموز الطبيعية المرتبطة بالبيئة الأردنية.

وجاء الثوب باللون الليلكي، الذي يعكس معاني الأناقة والهدوء والرقي، فيما حمل تفاصيل فنية مستوحاة من عناصر الطبيعة والتراث المحلي، ما أضفى على الإطلالة طابعاً مميزاً نال إعجاب المتابعين.