وفاة الفنانة المصرية سهام جلال بعد أزمة صحية مفاجئة.. وهذه تفاصيل أيامها الأخيرة
وفاة الفنانة المصرية سهام جلال بعد أزمة صحية مفاجئة.. وهذه تفاصيل أيامها الأخيرة
وفاة الفنانة المصرية سهام جلال بعد أزمة صحية مفاجئة.. وهذه تفاصيل أيامها الأخيرة

فن

2026-06-02 | 03:21
وفاة الفنانة المصرية سهام جلال بعد أزمة صحية مفاجئة.. وهذه تفاصيل أيامها الأخيرة
وفاة الفنانة المصرية سهام جلال بعد أزمة صحية مفاجئة.. وهذه تفاصيل أيامها الأخيرة

خيّم الحزن على الوسط الفني المصري بعد الإعلان عن وفاة الفنانة سهام جلال عن عمر ناهز 54 عاماً، إثر أزمة صحية مفاجئة أدّت إلى تدهور حالتها الصحية خلال الأيام الماضية.

وأعلنت الفنانة منة جلال خبر الوفاة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة رحيل زميلتها بعد معاناة مع وعكة صحية استدعت دخولها المستشفى وخضوعها لمتابعة طبية مكثفة.

وكانت سهام جلال قد نُقلت إلى العناية المركزة في الفترة الأخيرة بعد تراجع وضعها الصحي، حيث خضعت لرعاية دقيقة من فريق طبي متخصص، وسط دعوات من جمهورها ومحبيها بأن تتجاوز محنتها الصحية وتعود إلى حياتها الطبيعية.

وأثار خبر وفاتها موجة واسعة من الحزن والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، إذ نعى عدد من الفنانين والإعلاميين الراحلة، مستذكرين مسيرتها الفنية والأدوار التي قدمتها على مدار سنوات من العمل في الدراما والسينما المصرية.

وتُعد سهام جلال من الوجوه الفنية التي تركت بصمة لدى الجمهور من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وكان آخر ظهور فني لها عام 2018 من خلال مسلسل "عوالم خفية" إلى جانب الفنان المصري عادل إمام.

وبرحيلها، تفقد الساحة الفنية المصرية إحدى الفنانات اللواتي قدمن مسيرة فنية امتدت لسنوات وحظيت بتقدير ومحبة الجمهور وزملائها في الوسط الفني.

حسن البلام يثير ضجة واسعة بتقليد أم كلثوم على المسرح
حسن البلام يثير ضجة واسعة بتقليد أم كلثوم على المسرح

أثار الفنان الكويتي حسن البلام موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره متقمصاً شخصية كوكب الشرق أم كلثوم ضمن أحداث مسرحيته الجديدة “شوقر دادي”، في مشهد لفت الأنظار وأشعل النقاش بين الجمهور.

جاستن بيبر يفاجئ معجبة بعيد ميلادها داخل مطعم.. وابنه جاك بلوز يخطف الأنظار
جاستن بيبر يفاجئ معجبة بعيد ميلادها داخل مطعم.. وابنه جاك بلوز يخطف الأنظار

خطف النجم العالمي جاستن بيبر الأضواء مجدداً، لكن هذه المرة بعيداً عن الحفلات الجماهيرية والمسارح، بعدما صنع لحظة استثنائية لإحدى معجباته خلال احتفالها بعيد ميلادها داخل أحد المطاعم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن يودّعون سهام جلال بعد رحيلها المفاجئ
بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن يودّعون سهام جلال بعد رحيلها المفاجئ

خيّم الحزن على الوسط الفني المصري بعد الإعلان عن وفاة الفنانة سهام جلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر أزمة صحية مفاجئة انتهت برحيلها داخل غرفة العناية المركزة، ما أثار موجة واسعة من التعاطف والحزن بين زملائها ومحبيها.

