وفاة الفنانة المصرية سهام جلال بعد أزمة صحية مفاجئة.. وهذه تفاصيل أيامها الأخيرة

وأعلنت الفنانة منة جلال خبر الوفاة عبر حسابها على ، مؤكدة رحيل زميلتها بعد معاناة مع وعكة صحية استدعت دخولها المستشفى وخضوعها لمتابعة طبية مكثفة.

وكانت جلال قد نُقلت إلى العناية المركزة في الفترة بعد تراجع وضعها الصحي، حيث خضعت لرعاية دقيقة من فريق طبي متخصص، وسط دعوات من جمهورها ومحبيها بأن تتجاوز محنتها الصحية وتعود إلى حياتها الطبيعية.

وأثار خبر وفاتها موجة من الحزن والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، إذ نعى عدد من الفنانين والإعلاميين الراحلة، مستذكرين مسيرتها الفنية والأدوار التي قدمتها على مدار العمل في الدراما والسينما .

وتُعد سهام جلال من الوجوه الفنية التي تركت بصمة لدى الجمهور من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وكان آخر ظهور فني لها عام 2018 من خلال مسلسل "عوالم خفية" إلى جانب الفنان المصري .

وبرحيلها، تفقد الساحة الفنية المصرية إحدى الفنانات اللواتي قدمن مسيرة فنية امتدت لسنوات وحظيت بتقدير ومحبة الجمهور وزملائها في الوسط الفني.