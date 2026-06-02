بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن يودّعون سهام جلال بعد رحيلها المفاجئ

وسارع عدد من الفنانين إلى نعي الراحلة عبر حساباتهم على ، مستذكرين أخلاقها ومسيرتها الفنية، ومعبّرين عن صدمتهم بخبر وفاتها.

وكانت الفنانة بدرية طلبة من أوائل المودّعين، إذ كتبت عبر حسابها على " ": "والله ما مصدقة، ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر أهلك"، داعيةً الجمهور إلى الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

كما نعى الفنان فتحي عبد الوهاب الراحلة بكلمات مؤثرة، قائلاً: "ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة الفنانة سهام جلال، ربنا يرحمها ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان".

بدوره، عبّر الفنان تامر عبد المنعم عن حزنه الشديد، وكتب: " يرحمك يا سهام، الأخت والفنانة سهام جلال في ذمة الله، خالص عزائي"، فيما استذكر الفنان عمرو صداقته بالراحلة قائلاً: "الصديقة الفنانة الجميلة سهام جلال في ذمة الله، الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته".

أما الفنان تامر فرج، فخصّ الراحلة برسالة مؤثرة، مؤكداً أنها كانت من أكثر الأشخاص حباً للخير واحتراماً للآخرين، وكتب: "أشهد الله أن دي كانت من أجدع الناس ومحبة لعمل الخير، وكانت محترمة جداً وابتعدت عن الأضواء على استحياء"، مختتماً رسالته بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ويأتي رحيل سهام جلال بعد أيام من تدهور حالتها الصحية، لتطوي الساحة الفنية صفحة فنانة تركت بصمة في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وحظيت بمحبة جمهورها وزملائها على حد سواء.