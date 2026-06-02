4 آب "الحقيقة الضائعة"
نحافة وائل كفوري تثير الجدل مجدداً.. وجمهوره يتساءل عن السبب الحقيقي
نحافة وائل كفوري تثير الجدل مجدداً.. وجمهوره يتساءل عن السبب الحقيقي
نحافة وائل كفوري تثير الجدل مجدداً.. وجمهوره يتساءل عن السبب الحقيقي

فن

2026-06-02 | 08:07
نحافة وائل كفوري تثير الجدل مجدداً.. وجمهوره يتساءل عن السبب الحقيقي
نحافة وائل كفوري تثير الجدل مجدداً.. وجمهوره يتساءل عن السبب الحقيقي

عاد الفنان اللبناني وائل كفوري إلى صدارة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو حديثة له أظهرت خسارة ملحوظة في وزنه، ما أثار موجة واسعة من التساؤلات والقلق بين جمهوره.

وتركزت تعليقات المتابعين على التغير الواضح في ملامح "ملك الرومانسية"، حيث رأى البعض أن النحافة التي ظهر بها مختلفة عن إطلالاته السابقة، فيما ذهب آخرون إلى طرح فرضيات عدة حول الأسباب التي تقف وراء هذا التغيير.

وتزامن الجدل مع النجاح الكبير الذي تحققه أغنيته الجديدة "شو مشتقلي"، والتي حصدت نسب مشاهدة مرتفعة منذ طرحها، إلا أن الحديث عن مظهره الجديد طغى على النقاشات المتعلقة بالعمل الفني نفسه.

ومع تصاعد الشائعات، خرج مدير أعمال وائل كفوري بتصريحات إعلامية أكد فيها أن الفنان يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل صحية، مشيراً إلى أن خسارة الوزن جاءت نتيجة اتباع نظام غذائي خاص إلى جانب ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

ورغم هذا التوضيح، استمرت التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول بعض المتابعين معلومات غير مؤكدة حول طبيعة النظام الغذائي الذي يتبعه الفنان، بينما دعا آخرون إلى التوقف عن إطلاق الشائعات واحترام خصوصيته.

وفي المقابل، ظهر وائل كفوري في مقاطع فيديو حديثة وهو يتفاعل بشكل طبيعي مع جمهوره ويتمتع بحيوية واضحة، ما طمأن شريحة واسعة من محبيه الذين عبّروا عن سعادتهم برؤيته بصحة جيدة.

ويواصل النجم اللبناني الحفاظ على مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، حيث يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة جعلت كل ظهور له أو صورة جديدة يتصدران الترند خلال ساعات قليلة.

وبين الجدل الدائر حول نحافته والنجاح الذي تحققه أعماله الفنية الجديدة، يبقى وائل كفوري واحداً من أكثر الفنانين حضوراً وتأثيراً على الساحة الفنية العربية.

اول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد أنباء زواجها وهذا ما تم كشفه
اول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد أنباء زواجها وهذا ما تم كشفه

أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تداول صور ومقاطع فيديو جمعتها بموديل أردني، ما دفع العديد من المتابعين إلى التكهن بارتباطها مجدداً عقب انفصالها عن الفنان تامر حسني.

الشامي بخطوة انسانية مع شابة من ذوي الهمم وما فعله لاقى اشادة واسعة
الشامي بخطوة انسانية مع شابة من ذوي الهمم وما فعله لاقى اشادة واسعة

أثار الفنان السوري عبد الرحمن فواز، المعروف بلقب "الشامي"، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد رده المؤثر على رسالة إحدى معجباته، التي تحدثت عن معاناتها مع المرض والظروف الصعبة التي تمر بها، مؤكدة أنها استمدّت من قصته الكثير من الأمل والقوة لمواجهة تحدياتها.

وفاة الإعلامي العراقي غسان مطر بعد صراع مع المرض.. والحزن يخيّم على الوسط الإعلامي
وفاة الإعلامي العراقي غسان مطر بعد صراع مع المرض.. والحزن يخيّم على الوسط الإعلامي

خيّم الحزن على الوسط الإعلامي العراقي بعد الإعلان عن وفاة الإعلامي غسان مطر، أحد أبرز مقدمي البرامج في قناة "I News"، وذلك بعد صراع مع المرض، تاركاً خلفه مسيرة مهنية حافلة في مجال الإعلام والصحافة.

