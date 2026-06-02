نحافة وائل كفوري تثير الجدل مجدداً.. وجمهوره يتساءل عن السبب الحقيقي

وتركزت تعليقات المتابعين على التغير الواضح في ملامح "ملك الرومانسية"، حيث رأى البعض أن النحافة التي ظهر بها مختلفة عن إطلالاته السابقة، فيما ذهب آخرون إلى طرح فرضيات عدة حول الأسباب التي تقف وراء هذا التغيير.

وتزامن الجدل مع النجاح الكبير الذي تحققه أغنيته الجديدة "شو مشتقلي"، والتي حصدت نسب مشاهدة مرتفعة منذ طرحها، إلا أن الحديث عن مظهره الجديد طغى على النقاشات المتعلقة بالعمل الفني نفسه.

ومع تصاعد الشائعات، خرج مدير أعمال وائل كفوري بتصريحات إعلامية أكد فيها أن الفنان يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل صحية، مشيراً إلى أن خسارة الوزن جاءت نتيجة اتباع نظام غذائي خاص إلى جانب ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

ورغم هذا التوضيح، استمرت التكهنات على ، حيث تداول بعض المتابعين معلومات غير مؤكدة حول طبيعة النظام الغذائي الذي يتبعه الفنان، بينما دعا آخرون إلى التوقف عن إطلاق الشائعات واحترام خصوصيته.

وفي المقابل، ظهر وائل كفوري في مقاطع فيديو حديثة وهو يتفاعل بشكل طبيعي مع جمهوره ويتمتع بحيوية واضحة، ما طمأن شريحة من محبيه الذين عبّروا عن سعادتهم برؤيته بصحة جيدة.

ويواصل النجم اللبناني الحفاظ على مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في ، حيث يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة جعلت كل ظهور له أو صورة يتصدران الترند خلال ساعات قليلة.

وبين الجدل الدائر حول نحافته والنجاح الذي تحققه أعماله الفنية الجديدة، يبقى وائل كفوري واحداً من أكثر الفنانين حضوراً وتأثيراً على الساحة الفنية .