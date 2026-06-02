وفاة الإعلامي العراقي غسان مطر بعد صراع مع المرض.. والحزن يخيّم على الوسط الإعلامي
وفاة الإعلامي العراقي غسان مطر بعد صراع مع المرض.. والحزن يخيّم على الوسط الإعلامي
وفاة الإعلامي العراقي غسان مطر بعد صراع مع المرض.. والحزن يخيّم على الوسط الإعلامي

2026-06-02 | 09:10
وفاة الإعلامي العراقي غسان مطر بعد صراع مع المرض.. والحزن يخيّم على الوسط الإعلامي
وفاة الإعلامي العراقي غسان مطر بعد صراع مع المرض.. والحزن يخيّم على الوسط الإعلامي

خيّم الحزن على الوسط الإعلامي العراقي بعد الإعلان عن وفاة الإعلامي غسان مطر، أحد أبرز مقدمي البرامج في قناة "I News"، وذلك بعد صراع مع المرض، تاركاً خلفه مسيرة مهنية حافلة في مجال الإعلام والصحافة.

وشكّل خبر الوفاة صدمة كبيرة لدى زملائه ومحبيه ومتابعيه الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين حضوره الإعلامي المميز وأسلوبه المهني الذي جعله من أبرز الوجوه الإعلامية في العراق خلال السنوات الأخيرة.

ويُعد الراحل من الأسماء البارزة في قناة "I News"، حيث قدم عدداً من البرامج والنشرات التي حظيت بمتابعة واسعة، وكان آخرها برنامج "مواقف" الذي ارتبط اسمه به وحقق من خلاله حضوراً لافتاً لدى الجمهور.

وعقب انتشار خبر الوفاة، تداول ناشطون وإعلاميون مقاطع وصوراً للراحل من داخل الاستوديو وخلال مسيرته المهنية، كما انتشرت مشاهد من مراسم التشييع والجنازة التي شهدت حضور عدد من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية لتوديعه إلى مثواه الأخير.

وأعرب عدد من زملائه عن حزنهم لفقدان أحد الوجوه الإعلامية المعروفة، مؤكدين أن غسان مطر ترك بصمة واضحة في العمل الإعلامي بفضل مهنيته والتزامه وحضوره الهادئ على الشاشة.

وبرحيل غسان مطر، يفقد الإعلام العراقي اسماً ترك أثراً في ذاكرة المشاهدين، بعدما كرّس سنوات طويلة من حياته للعمل الصحفي والإعلامي، ونجح في بناء علاقة مميزة مع الجمهور الذي تابع برامجه وأعماله على مدى سنوات.

وتحوّلت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية إلى مساحة واسعة لتبادل رسائل النعي والدعاء للراحل، وسط إشادات بمسيرته المهنية والإنسانية، وتأكيد على المكانة التي حظي بها بين زملائه ومتابعيه.

اول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد أنباء زواجها وهذا ما تم كشفه
