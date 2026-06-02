وفاة الإعلامي العراقي غسان مطر بعد صراع مع المرض.. والحزن يخيّم على الوسط الإعلامي

وشكّل خبر الوفاة صدمة كبيرة لدى زملائه ومحبيه ومتابعيه الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر ، مستذكرين حضوره الإعلامي المميز وأسلوبه المهني الذي جعله من أبرز الوجوه الإعلامية في خلال السنوات .

ويُعد الراحل من الأسماء البارزة في "I News"، حيث قدم عدداً من البرامج والنشرات التي حظيت بمتابعة ، وكان آخرها برنامج "مواقف" الذي ارتبط اسمه به وحقق من خلاله حضوراً لافتاً لدى الجمهور.

وعقب انتشار خبر الوفاة، تداول ناشطون وإعلاميون مقاطع وصوراً للراحل من داخل الاستوديو وخلال مسيرته المهنية، كما انتشرت مشاهد من مراسم التشييع والجنازة التي شهدت حضور عدد من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية لتوديعه إلى مثواه الأخير.

وأعرب عدد من زملائه عن حزنهم لفقدان أحد الوجوه الإعلامية المعروفة، مؤكدين أن غسان مطر ترك بصمة واضحة في العمل الإعلامي بفضل مهنيته والتزامه وحضوره الهادئ على الشاشة.

وبرحيل غسان مطر، يفقد اسماً ترك أثراً في ذاكرة المشاهدين، بعدما كرّس سنوات طويلة من حياته للعمل الصحفي والإعلامي، ونجح في بناء علاقة مميزة مع الجمهور الذي تابع برامجه وأعماله على مدى سنوات.

وتحوّلت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية إلى مساحة واسعة لتبادل رسائل النعي والدعاء للراحل، وسط إشادات بمسيرته المهنية والإنسانية، وتأكيد على المكانة التي حظي بها بين زملائه ومتابعيه.