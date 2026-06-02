الشامي بخطوة انسانية مع شابة من ذوي الهمم وما فعله لاقى اشادة واسعة

وفي التفاصيل، عبّرت الشابة عن إعجابها الكبير بالشامي، مشيدةً برحلة كفاحه والنجاح الذي حققه رغم الصعوبات، مؤكدة أن قصته شكّلت مصدر لها في حياتها.وردّ على رسالتها بكلمات مؤثرة قال فيها: "إنتِ بطلة.. وأنا يلي بتعلّم منك، مو إنتِ يلي بتتعلّمي مني".وأضاف: "وهلق صرت 24 سنة، وتخيّلي إنو أكتر شي فخور فيه بحياتي إني قدرت أثّر فيكي وبالناس يلي بحاجة أمل متلك"، معبّراً عن سعادته بقدرته على منح الأمل والدافع لمتابعيه.وختم رسالته قائلاً: "بحبك كتير، وشكراً على إيمانك فيّي".ولاقت كلمات الشامي تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين أشادوا بإنسانيته وتواضعه، معتبرين أن رده حمل دعماً معنوياً كبيراً للمعجبة ولكل من يجد في قصص النجاح والإصرار دافعاً للاستمرار رغم الظروف الصعبة.