اول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد أنباء زواجها وهذا ما تم كشفه

من جهتها، خرجت بسمة بوسيل عن صمتها وعلّقت على الأنباء المتداولة بطريقة طريفة، إذ اكتفت بنشر رمز تعبيري (إيموجي)، الأمر الذي زاد من حدة التكهنات وأشعل تفاعل المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي

وفي هذا السياق، كشفت مصادر خاصة لموقع "فوشيا" أن الصور والفيديوهات المتداولة لا ترتبط بأي علاقة عاطفية، بل تعود إلى كواليس عمل فني جديد تستعد بسمة بوسيل لطرحه خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها للعودة بقوة إلى الساحة الفنية بعد فترة من الابتعاد النسبي.وأكدت المصادر أن بسمة لا تفكر حالياً في خوض تجربة الزواج مجدداً، مشيرة إلى أن تركيزها ينصب على مشاريعها الفنية الجديدة، إلى جانب اهتمامها بأبنائها ورعايتهم بعد انفصالها عن .