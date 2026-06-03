سارة أبي كنعان ووسام فارس يعلنان انتظار مولودهما الأول بطريقة مميزة

واختار الثنائي الكشف عن
الخبر خلال رحلة جمعتهما إلى "ديزني لاند" في فرنسا
، حيث ظهرا في أجواء مليئة بالفرح والعفوية، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين شاركوهما هذه المناسبة السعيدة.
وفي الفيديو، ظهر وسام فارس وهو يضع يديه على بطن زوجته في لقطة عفوية لاقت إعجاب الجمهور، قبل أن تطل ابنة وسام وهي تحمل صور السونار الخاصة بالجنين، مرتدية قميصاً كُتب عليه "الأخت الكبرى"، في مشهد
عائلي مؤثر عكس حالة
السعادة التي يعيشها أفراد الأسرة بانتظار المولود الجديد.
وأرفقت سارة الفيديو برسالة مؤثرة كتبت فيها: "في أكثر الأماكن سحراً على وجه الأرض
... نحتفل بأجمل خبر في حياتنا"، لتنهال بعدها التعليقات المهنئة من الجمهور وزملائها في الوسط الفني.
وشهد منشور إعلان الحمل تفاعلاً واسعاً من عدد من النجوم، إذ سارعت الفنانة سينتيا كرم إلى تهنئة الثنائي، كما عبّرت الفنانة ماريتا الحلاني عن فرحتها بالخبر، فيما وجّه كل من إيميه صياح وجيسيكا عازار ومحمود نصر رسائل تهنئة ومباركة لسارة ووسام بهذه المناسبة.