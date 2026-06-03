بعد شائعات عودته للتمثيل.. توفيق عبد الحميد يكشف الحقيقة

فقدت الساحة الموسيقية العالمية أحد أبرز أصواتها برحيل نجم موسيقى الـR&B الأميركي بيبو برايسون عن عمر 75 عامًا، بعد أيام قليلة من تعرضه لجلطة دماغية أنهت رحلة فنية حافلة امتدت لأكثر من خمسين عامًا.



