بعد شائعات عودته للتمثيل.. توفيق عبد الحميد يكشف الحقيقة

وأكد عبد الحميد، عبر منشور على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أنه لا يخطط للعودة إلى الساحة الفنية، مشيراً إلى أن ظروفه الصحية ما زالت تحول دون ذلك، حيث كتب: "اعتزلت ولا أنوي التراجع، ومستورة والحمد لله، في مشاكل صحية".
وفي رسالة حملت الكثير من المشاعر، كشف الفنان المصري عن أمنية يتمنى تحقيقها في حال تحسنت حالته الصحية، قائلاً إنه يرغب في أن يكون ختام مسيرته الفنية من خلال عمل على خشبة المسرح القومي.
وأثار منشوره تفاعلاً واسعاً بين جمهوره ومحبيه الذين عبّروا عن دعمهم الكبير له، متمنين له الشفاء واستعادة عافيته.
يُذكر أن آخر ظهور فني لتوفيق عبد الحميد كان من خلال مسلسل "يوتيرن" الذي عُرض في رمضان 2022، قبل أن يبتعد عن الأضواء ويعلن اعتزاله العمل الفني.
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