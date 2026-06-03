لقطة رومانسية تجمع كندة علوش وعمرو يوسف .. والجمهور يعلّق

وظهرت كندة في الصورة وهي تحتضن زوجها عمرو في أجواء عفوية تعكس متانة العلاقة التي تجمعهما، فيما أعادت نشر الصورة عبر خاصية "الستوري"، ما دفع المتابعين إلى تداولها والتعليق عليها بشكل واسع.

وحظي الظهور الأخير للثنائي بإعجاب كبير من الجمهور، الذي عبّر عن محبته لهما وتمنّى لهما دوام السعادة والنجاح.

على الصعيد الفني، يواصل عمرو يوسف نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، إذ يستعد لتقديم مسلسل "الفرنساوي" الذي يشاركه بطولته الفنان سامي الشيخ، والعمل من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار، وسط ترقب من الجمهور لمتابعة تفاصيل المشروع الجديد.