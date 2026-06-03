ظهور استثنائي يجمع كيت ميدلتون والملك تشارلز لهذا السبب

وجاءت مشاركة كيت بعد تأكيد حضورها قبل وقت قصير من انطلاق الفعالية، ما أضفى على طابعاً إنسانياً خاصاً، لا سيما في ظل تجربتها الشخصية مع المرض خلال الفترة الماضية، وإعلانها سابقاً دخولها مرحلة التعافي.

وشهدت المناسبة أول مشاركة مشتركة تجمع كيت ميدلتون والملك تشارلز في فعالية مخصصة لدعم أبحاث السرطان، في خطوة اعتبرها كثيرون رسالة دعم وتشجيع للمرضى وعائلاتهم، خاصة أن الملك يواصل تلقي العلاج منذ إصابته بالمرض العام الماضي.

وخلال الحفل، التقت العائلة المالكة بعدد من الباحثين والأطباء والمتطوعين العاملين في مجال السرطان، واطلعت على أحدث التطورات العلمية والتقنيات الحديثة المستخدمة في التشخيص والعلاج وتحسين جودة حياة المرضى.

أما كيت، فقد لفتت الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأحمر تزينها تفاصيل على شكل قلوب صغيرة، ما أضفى على حضورها لمسة رمزية ربطها البعض بمعاني الأمل والقوة والتفاؤل.

ويأتي هذا الظهور ضمن سلسلة من المشاركات الرسمية التي بدأت أميرة ويلز بالعودة إليها تدريجياً، بعد فترة من الابتعاد عن الأنشطة العامة بسبب ظروفها الصحية، مؤكدة استمرار اهتمامها بالقضايا الإنسانية والصحية التي باتت قريبة من تجربتها الشخصية.