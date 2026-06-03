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رحيل بيبو برايسون .. الصوت الذي خلّد أشهر أغاني ديزني
رحيل بيبو برايسون .. الصوت الذي خلّد أشهر أغاني ديزني
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رحيل بيبو برايسون .. الصوت الذي خلّد أشهر أغاني ديزني

فن

2026-06-03 | 08:31
رحيل بيبو برايسون .. الصوت الذي خلّد أشهر أغاني ديزني
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Aljadeed
رحيل بيبو برايسون .. الصوت الذي خلّد أشهر أغاني ديزني

فقدت الساحة الموسيقية العالمية أحد أبرز أصواتها برحيل نجم موسيقى الـR&B الأميركي بيبو برايسون عن عمر 75 عامًا، بعد أيام قليلة من تعرضه لجلطة دماغية أنهت رحلة فنية حافلة امتدت لأكثر من خمسين عامًا.

وأعلنت عائلة الفنان الراحل، في بيان نقلته مجلة Variety، أن برايسون توفي بسلام مساء الثاني من يونيو/حزيران 2026، محاطًا بأفراد عائلته وأحبائه، مؤكدة أن صوته الاستثنائي رافق أجيالًا كاملة في لحظات الفرح والحب والأمل، وسيبقى إرثه حاضرًا في ذاكرة الملايين حول العالم.

وُلد بيبو برايسون، واسمه الحقيقي روبرت بيبو برايسون، في مدينة غرينفيل بولاية ساوث كارولاينا الأميركية في 13 أبريل/نيسان 1951، وبدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة، قبل أن يحقق شهرة واسعة خلال سبعينيات القرن الماضي من خلال مجموعة من الأغنيات الناجحة، أبرزها "Feel the Fire" و"I'm So into You".

وشهدت مسيرته محطة بارزة عام 1983 عندما تعاون مع المغنية روبرتا فلاك في ألبوم "Born to Love"، الذي تضمن الأغنية الشهيرة "Tonight I Celebrate My Love"، والتي حققت انتشارًا واسعًا وأصبحت من أبرز الأعمال الرومانسية في تلك الفترة.

ووصل برايسون إلى ذروة نجاحه العالمي من خلال مشاركته في أداء أغنيات ارتبطت بأشهر أفلام ديزني. فقد قدم إلى جانب سيلين ديون أغنية "Beauty and the Beast"، كما شارك ريجينا بيل في أداء أغنية "A Whole New World" من فيلم "Aladdin"، وهما العملان اللذان رسخا مكانته كأحد أبرز الأصوات في تاريخ الموسيقى التصويرية.

ونال الفنان الراحل جائزتي "غرامي" متتاليتين عن فئة أفضل أداء بوب ثنائي أو جماعي، بفضل النجاح الكبير الذي حققته الأغنيتان، واللتان ما زالتا تُعدان من أكثر الأغنيات ارتباطًا بذكريات أفلام ديزني لدى أجيال متعاقبة.

وفي إحدى مقابلاته عام 2018، أكد برايسون أن نجاح الأغاني لا يعتمد على اللحن والكلمات فقط، بل على الروح والبصمة الخاصة التي يضيفها الفنان إلى العمل. كما شدد حينها على أنه لم يفكر يومًا في الاعتزال، معتبرًا أن الموسيقى تظل مساحة مفتوحة للتعبير عن أفكار ومشاعر جديدة.

برحيله، يطوي بيبو برايسون صفحة فنية استثنائية، تاركًا وراءه إرثًا موسيقيًا غنيًا جعله واحدًا من أبرز نجوم الـR&B وأكثر الأصوات حضورًا في ذاكرة عشاق الموسيقى حول العالم.

 

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