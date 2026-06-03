مصطفى الآغا يحتفل بتخرج ابنته "ناتالي" برسالة مؤثرة

وأرفق الفيديو برسالة مليئة بالفخر والمحبة، عبّر فيها عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكداً أن نجاح الأبناء يبقى من أجمل اللحظات التي يعيشها الأهل.

وكتب: "لا كلمات تصف الأهل بنجاح أولادهم"، قبل أن يوجه كلمات خاصة لابنته ناتالي، مشيداً بعقلها وأخلاقها وطموحها ومحبتها للآخرين، مؤكداً فخره الكبير بكونه والدها.

كما وجّه التحية إلى أفراد عائلته، معبّراً عن اعتزازه بابنه كرم وزوجته مي، إضافة إلى نايا التي وصفها بأنها "الابنة التي لم تلدها أمها"، في إشارة إلى العلاقة المميزة التي تجمعها بالعائلة.

واختتم رسالته بتهنئة ابنته على تخرجها، متمنياً لها مستقبلاً مليئاً بالنجاح والفرص، وأن تحقق كل طموحاتها وأحلامها في المرحلة المقبلة.

وحظي المنشور بتفاعل واسع من المتابعين الذين انهالوا بعبارات التهنئة والتبريكات لناتالي، متمنين لها دوام النجاح والتألق.