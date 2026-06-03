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&quot;ابنة&quot; سرية لـ عباس النوري رفعت عليه قضية نسب في سوريا! تفاصيل يكشفها لأول مرة
"ابنة" سرية لـ عباس النوري رفعت عليه قضية نسب في سوريا! تفاصيل يكشفها لأول مرة
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"ابنة" سرية لـ عباس النوري رفعت عليه قضية نسب في سوريا! تفاصيل يكشفها لأول مرة

فن

2026-06-03 | 08:38
"ابنة" سرية لـ عباس النوري رفعت عليه قضية نسب في سوريا! تفاصيل يكشفها لأول مرة
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Aljadeed
"ابنة" سرية لـ عباس النوري رفعت عليه قضية نسب في سوريا! تفاصيل يكشفها لأول مرة

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة"، يحلّ النجم السوري القدير عباس النوري ضيفاً جريئاً وغير مهادن مع الإعلامي علي ياسين.

حلقة تجاوزت الخطوط الحمر وتحدث فيها النوري بكل صراحة وعفوية عن السياسة، الفن، والعائلة، كاشفاً لأول مرة عن أسرار وتفاصيل صادمة تُعرض علناً للمرة الأولى.
فتح النوري النـ ـار في الجانب السياسي، متحدثاً عن غياب القانون في سوريا، ووجّه انتقادات لاذعة وحادة لحزب البعث وأولاد الرئيس بشار الأسد، كما كشف كواليس مكالمته مع بثينة شعبان وتهـ ـديدات التصفية الجسدية التي طالته.
ولم يخلُ اللقاء من تصريحاته المثيرة للجدل حول صلاح الدين الأيوبي، الشيعة وإيران، وموقفه من الهوية السورية وعلم الاستقلال.
فنيّاً، حسم حقيقة اعتزال ياسر العظمة، وعلّق بجرأة على ثنائية كاريس بشار وأمل عرفة، منتقداً مسلسل "بخمس أرواح"، ومنفعلاً بسبب سؤال عن تيم حسن ومسلسل "مولانا"، بالإضافة إلى رده القاسي على انتقادات مسلسل "باب الحارة" وعلاقته بالنجمتين صباح الجزائري وسوزان نجم الدين.
وفي الجزء الأكثر إنسانية وعاطفية، يروي عباس النوري تفاصيل مرضه وشلله المؤقت، وقصة الفقر في طفولته ورحيل والدته.
لتكتمل الحلقة بمواجهة ومفاجأة غير متوقعة على الهواء مباشرة من زوجته الكاتبة عنود الخالد، التي كشفت أسرار وخفايا زواجهما المستمر رغم الأزمات، واعترافه بكتابة كل أملاكه باسمها.
 

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