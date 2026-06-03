وفاة الممثل الويلزي أوين ريس ديفيز عن عمر 44 عاماً

وأعلنت عائلة الفنان الراحل نبأ وفاته، فيما كشف شقيقه رودري ديفيز عبر منشور على أن الرحيل جاء بشكل مفاجئ وطبيعي، واصفًا ما حدث بأنه "مدمّر" للعائلة، مشيرًا إلى أن بعض التفاصيل المتعلقة بأسباب الوفاة لا تزال غير واضحة حتى الآن.

واستطاع ريس ديفيز أن يلفت الأنظار خلال مسيرته الفنية من خلال مشاركته في عدد من الأعمال التلفزيونية المميزة، أبرزها مسلسل "Twin Peaks: The Return" ومسلسل "The OA"، حيث حصد إشادات بفضل أدائه الهادئ وقدرته على تجسيد الشخصيات المركبة بعمق وإقناع.

وُلد ديفيز في ، وبدأ رحلته الفنية على خشبة المسرح المحلي قبل أن ينتقل تدريجيًا إلى التلفزيون، حيث نجح في بناء مكانة خاصة لدى جمهور الدراما النوعية، لا سيما بعد مشاركته في أعمال ارتبطت المخرج العالمي ديفيد لينش.

وعُرف الراحل داخل الوسط الفني بتواضعه والتزامه المهني، كما أشاد زملاؤه دائمًا بروحه الإيجابية وحضوره الإنساني، مؤكدين أنه كان يفضل التركيز على جودة أدواره الفنية بدلًا من السعي وراء الشهرة والأضواء.

ورغم أن مسيرته لم تكن طويلة مقارنة بغيره من النجوم، فإن أوين ريس ديفيز ترك بصمة واضحة لدى جمهور الأعمال الدرامية المختلفة، وبات اسمه مرتبطًا بأعمال كسرت القوالب التقليدية وقدمت تجارب سردية استثنائية.

برحيل أوين ريس ديفيز، يفقد عالم الدراما ممثلًا موهوبًا كان لا يزال في مرحلة ترسيخ حضوره العالمي، فيما تبقى أعماله شاهدة على موهبة استطاعت أن تترك أثرًا يفوق عدد الأدوار التي قدمها.