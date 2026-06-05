سيلاوي ضيف علي ياسين في "مساحة خاصة" بأول اطلالة إعلامية بعد أزمته الأخيرة ويطلق أغنيته الجديدة

يطلّ الفنان سيلاوي، في أول ظهور إعلامي له بعد ازمته ، بلقاء صريح ومؤثر في بودكاست "مساحة خاصة" مع الاعلامي .

