سيلاوي ضيف علي ياسين في "مساحة خاصة" بأول اطلالة إعلامية بعد أزمته الأخيرة ويطلق أغنيته الجديدة

احتفل "شمس"، نجل الفنان السوري باسل خياط، بتخرجه من المرحلة الثانوية وسط أجواء عائلية مليئة بالفخر والدعم.
في حلقة جديدة من بودكاست "سقف عالي" مع جوزيف حويك، يطلّ الفنان ماريو باسيل بحوار صريح يتناول فيه أبرز المحطات التي أثارت الجدل حول مسيرته الفنية، من الحديث عن تراجع نجوميته وعلاقته بالجيوش الإلكترونية والسياسيين، إلى اعترافه بأنه كان أكثر جرأة في السابق وكشفه أسباب خسارة جزء من جمهوره خلال السنوات الأخيرة.
احتفل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بعيد ميلاد ابنتهما الأميرة ليليبيت الخامس، من خلال مشاركة صور عائلية جديدة نادرة كشفت جانباً من حياتهما الخاصة، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعي العائلة الملكية البريطانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.