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سيلاوي ضيف علي ياسين في &quot;مساحة خاصة&quot; بأول اطلالة إعلامية بعد أزمته الأخيرة ويطلق أغنيته الجديدة
سيلاوي ضيف علي ياسين في "مساحة خاصة" بأول اطلالة إعلامية بعد أزمته الأخيرة ويطلق أغنيته الجديدة
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سيلاوي ضيف علي ياسين في "مساحة خاصة" بأول اطلالة إعلامية بعد أزمته الأخيرة ويطلق أغنيته الجديدة

فن

2026-06-05 | 06:28
سيلاوي ضيف علي ياسين في "مساحة خاصة" بأول اطلالة إعلامية بعد أزمته الأخيرة ويطلق أغنيته الجديدة
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Aljadeed
سيلاوي ضيف علي ياسين في "مساحة خاصة" بأول اطلالة إعلامية بعد أزمته الأخيرة ويطلق أغنيته الجديدة

يطلّ الفنان الأردني سيلاوي، في أول ظهور إعلامي له بعد ازمته الأخيرة، بلقاء صريح ومؤثر في بودكاست "مساحة خاصة" مع الاعلامي علي ياسين.

يتحدث سيلاوي في اللقاء من القلب إلى القلب عن المرحلة التي مرّ بها والتحديات التي واجهها خلال الفترة الماضية.

كما يشهد اللقاء حدثاً فنياً خاصاً، إذ يطلق سيلاوي أغنيته الجديدة لأول مرة خلال الحلقة، كاشفاً تفاصيل العمل وكواليس تحضيره.

تابعوا الحلقة يوم غد السبت الساعة 20:45 عبر الجديد، وبالتزامن على قناة الجديد فن على يوتيوب.

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