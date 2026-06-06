غياب شيرين عبد الوهاب عن حفل تخرج ابنتها مريم يثير التساؤلات

وظهرت مريم في الصور المتداولة من الحفل برفقة والدها محمد مصطفى، الذي شاركها فرحة هذه المناسبة المميزة، فيما لفت غياب والدتها شيرين عبد الوهاب عن الصور الأنظار وأثار تساؤلات واسعة بين المتابعين.
كما شهد الحفل حضور الفنانة زينة، التي التقطت صوراً تذكارية مع مريم، في ظل العلاقة القوية التي تجمعها بشيرين عبد الوهاب ودعمها المستمر لها في العديد من المحطات.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي يوضح سبب عدم ظهور شيرين عبد الوهاب في الصور المتداولة من حفل التخرج، ما فتح باب التكهنات بين جمهورها، خصوصاً مع عودتها الفنية ونشاطها اللافت خلال الفترة الأخيرة.
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