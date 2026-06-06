غياب شيرين عبد الوهاب عن حفل تخرج ابنتها مريم يثير التساؤلات

وظهرت مريم في الصور المتداولة من الحفل برفقة والدها محمد مصطفى، الذي شاركها فرحة هذه المناسبة المميزة، فيما لفت غياب والدتها عن الصور الأنظار وأثار تساؤلات بين المتابعين.

كما شهد الحفل حضور الفنانة زينة، التي التقطت صوراً تذكارية مع مريم، في ظل العلاقة القوية التي تجمعها بشيرين ودعمها المستمر لها في العديد من .

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي يوضح سبب عدم ظهور الوهاب في الصور المتداولة من حفل التخرج، ما فتح باب التكهنات بين جمهورها، خصوصاً مع عودتها الفنية ونشاطها اللافت خلال الفترة .