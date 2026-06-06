نهاية مأساوية للممثل جيمس هاندي.. حادثة داخل منزله تنهي مسيرة فنية امتدت لعقود

وبحسب السلطات، عُثر على هاندي مصاباً بجروح نافذة أمام منزله في منطقة تارزانا، قبل نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة لاحقاً رغم محاولات إسعافه.

وسرعان ما تحولت القضية إلى اهتمام واسع بعد توقيف رجل يبلغ من العمر 44 عاماً يقيم نفسه، حيث وُجهت إليه تهمة القتل العمد، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الدوافع الكاملة وراء الحادثة.

ويُعتبر هاندي من أبرز الممثلين الذين تركوا بصمة في السينما والتلفزيون الأمريكي، إذ شارك في عشرات الأعمال الناجحة على مدى أكثر من 60 عاماً، من بينها Jumanji وLogan وThe X-Files، وصولاً إلى ظهوره الأخير في فيلم Top Gun: Maverick.

وبرحيله، تخسر الساحة الفنية أحد نجومها المخضرمين الذين واكبوا أجيالاً متعددة من المشاهدين عبر مسيرة حافلة بالأعمال الناجحة.