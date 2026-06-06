ماريو باسيل ينفي شائعة طلاقه ويكشف المستور عن طفولته

تحدث الفنان اللبناني باسم مغنية بصراحة عن عدد من القضايا الفنية والسياسية خلال استضافته في برنامج الإعلامية رابعة الزيات، حيث خصّ الفنانة السورية سلاف فواخرجي بكلمات داعمة، معتبراً أنها تعرضت للظلم خلال الفترة الماضية.
أثار اختفاء الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حالة من القلق والتساؤلات بين جمهورها، خاصة بعد غيابها المفاجئ عن النشر والتفاعل الذي اعتادت عليه بشكل مستمر مع متابعيها.
عاد الأمير الأمير أندرو إلى دائرة الأضواء بعد ظهوره بإصابة واضحة في وجهه خلال تواجده قرب مقر إقامته في ساندرينغهام، ما أثار فضول المتابعين ووسائل الإعلام البريطانية.