ماريو باسيل ينفي شائعة طلاقه ويكشف المستور عن طفولته

في حلقة من "سقف عالي" مع حويك، يطلّ الفنان ماريو بحوار صريح يتناول فيه أبرز التي أثارت الجدل حول مسيرته الفنية، من الحديث عن تراجع نجوميته وعلاقته بالجيوش الإلكترونية والسياسيين، إلى اعترافه بأنه كان أكثر جرأة في السابق وكشفه أسباب خسارة جزء من جمهوره خلال السنوات .

