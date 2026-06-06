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ماريو باسيل ينفي شائعة طلاقه ويكشف المستور عن طفولته
ماريو باسيل ينفي شائعة طلاقه ويكشف المستور عن طفولته
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ماريو باسيل ينفي شائعة طلاقه ويكشف المستور عن طفولته

فن

2026-06-06 | 04:26
ماريو باسيل ينفي شائعة طلاقه ويكشف المستور عن طفولته
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Aljadeed
ماريو باسيل ينفي شائعة طلاقه ويكشف المستور عن طفولته

في حلقة جديدة من بودكاست "سقف عالي" مع جوزيف حويك، يطلّ الفنان ماريو باسيل بحوار صريح يتناول فيه أبرز المحطات التي أثارت الجدل حول مسيرته الفنية، من الحديث عن تراجع نجوميته وعلاقته بالجيوش الإلكترونية والسياسيين، إلى اعترافه بأنه كان أكثر جرأة في السابق وكشفه أسباب خسارة جزء من جمهوره خلال السنوات الأخيرة.

كما يتطرق باسيل إلى كواليس شخصية "ماريوكا" والانتقادات التي رافقتها، ويكشف مواقفه السياسية ورأيه بملف السلام، نافياً في الوقت نفسه شائعة طلاقه. ولا تخلو الحلقة من محطات مؤثرة يستعيد خلالها ذكريات من طفولته وحياته الشخصية، إلى جانب جرعة من الكوميديا والاستعراضات الساخرة التي تحمل بصمته الخاصة وتمنح الحلقة طابعاً مختلفاً.
 

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