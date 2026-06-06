ظهور مفاجئ للأمير أندرو بكدمة في وجهه.. والغموض يحيط بالأسباب

وأظهرت صور حديثة كدمة بارزة حول اليمنى للأمير أندرو، من دون أي توضيح رسمي بشأن سببها، الأمر الذي دفع كثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت ناتجة عن حادث عرضي أو ظرف آخر لم يُكشف عنه حتى الآن.





ويأتي هذا الظهور في وقت يواصل فيه الأمير أندرو الابتعاد عن الأنشطة الرسمية للعائلة المالكة، من الجدل الذي رافق اسمه وأدى إلى تخليه عن عدد من مهامه وامتيازاته الملكية.

وبينما التزمت الجهات المعنية الصمت حيال ملابسات الإصابة، تحولت الكدمة إلى حديث الصحافة ، التي تابعت تفاصيل الظهور الجديد للأمير أندرو وسط استمرار الغموض حول ما حدث.