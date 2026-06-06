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باسم مغنية يدافع عن سلاف فواخرجي ويشدد على ضرورة عودتها الى سوريا: بنت اصل
باسم مغنية يدافع عن سلاف فواخرجي ويشدد على ضرورة عودتها الى سوريا: بنت اصل
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باسم مغنية يدافع عن سلاف فواخرجي ويشدد على ضرورة عودتها الى سوريا: بنت اصل

فن

2026-06-06 | 06:23
باسم مغنية يدافع عن سلاف فواخرجي ويشدد على ضرورة عودتها الى سوريا: بنت اصل
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Aljadeed
باسم مغنية يدافع عن سلاف فواخرجي ويشدد على ضرورة عودتها الى سوريا: بنت اصل

تحدث الفنان اللبناني باسم مغنية بصراحة عن عدد من القضايا الفنية والسياسية خلال استضافته في برنامج الإعلامية رابعة الزيات، حيث خصّ الفنانة السورية سلاف فواخرجي بكلمات داعمة، معتبراً أنها تعرضت للظلم خلال الفترة الماضية.

وأكد مغنية أن موقفه من سلاف فواخرجي نابع من معرفته الشخصية بها ومن تقديره لمسيرتها الفنية والإنسانية، قائلاً إنها "بنت أصل" ويقف إلى جانبها من منطلق إنساني قبل أي شيء آخر. وأضاف أن ما تعرضت له لا يستحقه شخص بمكانتها، مشدداً على قناعته بأنها ظُلمت، وأن خسارة سوريا لفنانة بحجم سلاف فواخرجي أمر مؤسف.
وقال في تصريحاته: "سلاف بنت أصل، أدافع عنها إنسانياً... أكيد انظلمت... هي بنت أرض، وبكفّي منا لعيبة... حرام سوريا تخسر حدا متل سلاف فواخرجي"، في إشارة إلى تقديره الكبير لدورها الفني وحضورها على الساحة الثقافية السورية والعربية على مدار سنوات طويلة.
ولم تقتصر تصريحات مغنية على الشأن الفني، إذ تطرق أيضاً إلى مواقف بعض الفنانين والممثلين الذين يتجنبون وصف إسرائيل بالعدو أو يتعاملون مع هذا الملف باعتباره مجرد وجهة نظر قابلة للنقاش. وأبدى رفضه القاطع لهذا الطرح، مؤكداً أن الأمر بالنسبة له يتجاوز حدود الاختلاف في الرأي.
وقال مغنية إن عدم اعتبار إسرائيل عدواً لا يمكن تصنيفه ضمن خانة حرية التعبير أو تباين المواقف السياسية، مضيفاً: "لا أعتبر ذلك وجهة نظر، بل أعتبره خيانة"، قبل أن يطرح تساؤلاً حول جدوى أي مفاوضات أو مقاربات سياسية قائلاً: "على أي أساس سنذهب للتفاوض مع الإسرائيلي؟".
وأثارت تصريحات الفنان اللبناني تفاعلاً واسعاً بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل الجدل المستمر حول مواقف عدد من الفنانين من القضايا السياسية الراهنة، إضافة إلى النقاشات التي رافقت اسم سلاف فواخرجي خلال الأشهر الأخيرة.
 

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