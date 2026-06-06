نتائج فحوصات سيريناي ساريكايا تحسم الجدل حول اتهامات تعاطي الممنوعات

وأظهرت النتائج ثبوت وجود عينات إيجابية لدى بعض المشاهير، من بينهم الممثل التركي
أونور تونا، ما أعاد القضية إلى واجهة الاهتمام الإعلامي والجماهيري في البلاد.
في المقابل، برّأت الفحوص أسماء أخرى كانت قد وردت ضمن التحقيقات، أبرزها النجمة التركية
سيريناي ساريكايا، بعدما أكدت النتائج الرسمية عدم تعاطيها أي مواد مخدرة، لتطوي بذلك صفحة من الشائعات والاتهامات التي طالتها خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة واسعة
أطلقتها السلطات التركية لمكافحة المخدرات وملاحقة المتورطين في تعاطيها أو ترويجها، بما في ذلك شخصيات معروفة في الأوساط العامة.