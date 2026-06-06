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دوا ليبا تكشف سر لقائها الأول بكالوم تيرنر.. رواية واحدة قادتهما إلى الحب والزواج
دوا ليبا تكشف سر لقائها الأول بكالوم تيرنر.. رواية واحدة قادتهما إلى الحب والزواج
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دوا ليبا تكشف سر لقائها الأول بكالوم تيرنر.. رواية واحدة قادتهما إلى الحب والزواج

فن

2026-06-06 | 11:44
دوا ليبا تكشف سر لقائها الأول بكالوم تيرنر.. رواية واحدة قادتهما إلى الحب والزواج
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Aljadeed
دوا ليبا تكشف سر لقائها الأول بكالوم تيرنر.. رواية واحدة قادتهما إلى الحب والزواج

استعادت النجمة العالمية دوا ليبا وزوجها الممثل البريطاني كالوم تيرنر تفاصيل بداية قصة حبهما، وذلك خلال احتفالات زفافهما التي أُقيمت في إيطاليا بعد أيام من عقد قرانهما رسمياً في لندن.

وكشف الثنائي أن لقائهما الأول حمل مصادفة غير متوقعة، بعدما اكتشفا خلال إحدى المناسبات أنهما يقرآن الرواية نفسها، وهي "Trust" للكاتب هيرنان دياز، بل وكانا قد وصلا إلى الفصل نفسه منها، ما فتح بينهما باب الحديث وشكل نقطة البداية لعلاقتهما.

وحرص العروسان خلال احتفالات الزفاف في مدينة باليرمو الإيطالية على استحضار هذه الذكرى المميزة، من خلال عرض مجموعة من الكتب التي ترمز إلى بداية علاقتهما، في لمسة رومانسية لاقت تفاعلاً واسعاً.

وكانت دوا ليبا وكالوم تيرنر قد احتفلا بزواجهما وسط أجواء عائلية وخاصة، بحضور المقربين والأصدقاء، بعد قصة حب بدأت عام 2024 وتُوجت بالخطوبة ثم الزواج، لتصبح واحدة من أكثر العلاقات متابعة في الوسط الفني العالمي.

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