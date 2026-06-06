سيلاوي يكسر الصمت في بودكاست مساحة خاصة.. اعترافات مؤثرة عن طفولته والمرض النفسي وأزمته الأخيرة

وخلال الحلقة، يتحدث سيلاوي عن محطات مؤثرة من طفولته، مستعيداً قصة غياب والدته عنه منذ أشهره الأولى، كما يروي تفاصيل لقائه بها بعد سنوات طويلة، إلى جانب مواجهة مؤثرة مع والده عبر اتصال مباشر على الهواء.

كما يتطرق الفنان إلى أزمته وما رافقها من جدل واسع، متحدثاً عن الضغوط التي عاشها خلال تلك الفترة، ومجيباً على التساؤلات التي أثيرت حوله في الأشهر الماضية.

وفي جانب إنساني صريح، يكشف سيلاوي تفاصيل معركته مع اضطراب ثنائي القطب وتأثيره على حياته الشخصية والفنية، متحدثاً عن رحلة العلاج والتحديات النفسية التي واجهها خلال سنوات من حياته.

ولم تخلُ الحلقة من الجانب الفني، إذ يعلن سيلاوي عن أعماله الجديدة ويكشف تفاصيل ألبومه المرتقب، إضافة إلى حديثه عن الساحة الغنائية وعلاقته بجيل الفنانين .

حلقة مليئة بالمصارحة واللحظات المؤثرة، يظهر فيها سيلاوي بصورة مختلفة، بعيداً عن المسرح والأضواء، ليقدّم للجمهور جانباً شخصياً نادراً من حياته وتجربته.