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سيلاوي يوجّه رسالة مؤثرة لابنته ويكشف تفاصيل صادمة عن علاقته بوالديه
سيلاوي يوجّه رسالة مؤثرة لابنته ويكشف تفاصيل صادمة عن علاقته بوالديه
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سيلاوي يوجّه رسالة مؤثرة لابنته ويكشف تفاصيل صادمة عن علاقته بوالديه

فن

2026-06-06 | 14:41
سيلاوي يوجّه رسالة مؤثرة لابنته ويكشف تفاصيل صادمة عن علاقته بوالديه
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Aljadeed
سيلاوي يوجّه رسالة مؤثرة لابنته ويكشف تفاصيل صادمة عن علاقته بوالديه

بعيداً عن الجدل والأزمات التي ارتبط اسمه بها خلال الفترة الماضية، اختار الفنان الأردني سيلاوي أن يكشف جانباً مختلفاً من حياته خلال حلوله ضيفاً على بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين

وخلال الحلقة، تحدث سيلاوي بتأثر كبير عن ابنته، معبّراً عن حجم الاشتياق الذي يحمله لها، وموجهاً رسالة مؤثرة لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين شاهدوا جانباً إنسانياً نادراً من شخصيته بعيداً عن المسرح والأضواء.

كما استعرض الفنان الأردني تفاصيل جديدة تتعلق بمشاريعه الفنية المقبلة، معلناً عن ألبومه الجديد وكاشفاً بعض كواليس العمل عليه، إلى جانب تقديمه أغنية حصرية خلال الحلقة.

وتطرق سيلاوي أيضاً إلى موقعه في الساحة الغنائية العربية، متحدثاً عن المنافسة الفنية مع عدد من نجوم الجيل الجديد، ومؤكداً سعيه الدائم لتقديم محتوى مختلف يعبّر عن تجربته الخاصة.

وشكلت الحلقة مساحة خاصة بالفعل لسيلاوي، إذ ظهر بصورة مختلفة تماماً، مركزاً على الجوانب الإنسانية والفنية في حياته، بعيداً عن العناوين المثيرة للجدل التي رافقته خلال الأشهر الأخيرة.

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