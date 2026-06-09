رضا الوهابي يعتذر من زياد ابو شعر و سارة ملص بعد خبر انتظار مولودهما وهذا السبب

وجاء الاعتذار عقب انتشار مقطع مصور من حفل خطوبة صانعة المحتوى سيدرا بيوتي، ظهر فيه رضا الوهابي وهو يشير إلى بطن سارة ملص ويردد كلمة "جنين"، ما فتح باب التكهنات حول حملها قبل تأكيد الخبر رسمياً.
وبعد أيام من تداول المقطع على نطاق واسع، أعلن زياد أبو شعر وسارة ملص انتظارهما لطفلهما الأول من خلال فيديو مؤثر نشراه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط موجة كبيرة من التهاني والتفاعل من الجمهور والمشاهير.
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أثارت الممثلة اللبنانية سينتيا كرم تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في لقاء عفوي تحدثت خلاله بتأثر شديد عن معاناة اللبنانيين في ظل الحرب الدائرة، حيث بدت عاجزة عن حبس دموعها وهي تستذكر مشاهد النزوح والخوف والانقسام الذي يعيشه كثيرون. وحصدت تصريحاتها إشادات واسعة من المتابعين الذين رأوا في كلامها رسالة إنسانية بعيدة عن الاصطفافات السياسية، ركزت على معاناة الناس اليومية وما تتركه الحرب من آثار نفسية واجتماعية عميقة.
أوقفت الشرطة الفرنسية المغني والممثل الفرنسي باتريك برويل للتحقيق معه، بعد تقدم شكاوى جديدة تتهمه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، في قضية أعادت اسمه إلى واجهة الإعلام الفرنسي خلال الساعات الماضية.
أثارت خطوبة لمى خير بيك، شقيقة صانع المحتوى السوري غيث مروان، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب أجواء المناسبة فحسب، بل نتيجة الغياب اللافت لغيث مروان وزوجته سارة الورع عن الحفل، ما فتح الباب أمام عشرات التساؤلات والتكهنات بين المتابعين.