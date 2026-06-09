رضا الوهابي يعتذر من زياد ابو شعر و سارة ملص بعد خبر انتظار مولودهما وهذا السبب

ونشر مقطع فيديو عبر حساباته على ، أكد فيه أنه لم يكن يقصد الخبر أو التسبب بأي إحراج للثنائي، معبّراً عن أسفه لما حدث، خصوصاً أن الأمر كان محصوراً بدائرة العائلة والمقربين.

وجاء الاعتذار عقب انتشار مقطع مصور من حفل خطوبة صانعة المحتوى سيدرا بيوتي، ظهر فيه رضا الوهابي وهو يشير إلى بطن ملص ويردد "جنين"، ما فتح باب التكهنات حول حملها قبل تأكيد الخبر رسمياً.

وبعد أيام من تداول المقطع على نطاق واسع، أعلن زياد وسارة ملص انتظارهما لطفلهما الأول من خلال فيديو مؤثر نشراه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط موجة كبيرة من التهاني والتفاعل من الجمهور والمشاهير.