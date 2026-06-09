النجم الفرنسي باتريك برويل في قبضة الشرطة بعد اتهامات بالاغتــ ــصاب

وبحسب ما أوردته في نانتير، يخضع برويل، البالغ من العمر 67 عاماً، للاستجواب على خلفية اتهامات مرتبطة بعدد من الضحايا المفترضات، وسط تحقيقات تشمل مزاعم بالاعتداء الجنسي والتحرش ومحاولات اغتصاب تعود إلى سنوات سابقة.

كما تقدمت امرأتان أخيراً بشكويين جديدتين تتهمان فيهما الفنان الفرنسي بالاغتصاب، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن إحدى المشتكيات سابقة، في حين تعمل الأخرى في مجال العلاج الطبيعي.

ويُعد باتريك برويل من أبرز نجوم الفن في ، إذ حقق نجاحاً كبيراً في عالم الغناء والتمثيل، وشارك في أكثر من 40 عملاً سينمائياً إلى جانب مسيرته الموسيقية الحافلة.

في المقابل، نفى الفنان الفرنسي جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً عبر فريقه القانوني استعداده للتعاون الكامل مع المحققين وتقديم ما يراه أدلة تثبت براءته.

ولا تزال التحقيقات مستمرة، فيما يحق للشرطة إبقاؤه قيد الاحتجاز لمدة تصل إلى 48 ساعة لاستكمال الاستجوابات والإجراءات القانونية.