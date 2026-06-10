انتصار قضائي لأنغام.. السجن 6 أشهر لمتابع أساء إليها عبر مواقع التواصل

وجاء الحكم على خلفية بلاغ تقدمت به ضد شخص نشر عبارات مسيئة وخادشة بحقها عبر منصة "إكس"، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت الأجهزة المعنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، كما جرى التحفظ على الهاتف المحمول المستخدم في نشر المحتوى المسيء، قبل إحالته إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالسجن لمدة ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

ويُعد الحكم رسالة واضحة بشأن التصدي للتجاوزات والإساءات التي تُرتكب عبر ، خاصة تلك التي تتضمن التشهير أو المساس بسمعة الأفراد.

وفي سياق منفصل، كانت أنغام قد حررت مؤخرًا محضرًا رسميًا ضد إحدى صانعات المحتوى على تطبيق "تيك توك"، بعد تداول مزاعم تتعلق بزواجها سرًا من الفنان عز، عقب ظهورهما معًا في إحدى المناسبات العامة، مؤكدة تمسكها بحقها القانوني في مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة.