ماريو باسيل يعلنها بكل جرأة : "كنت شجاع أكثر وخسرت جمهوري لهذا السبب"

في حلقة من "سقف عالي" مع ، يطلّ الفنان ماريو بحوار صريح يتناول فيه أبرز التي أثارت الجدل حول مسيرته الفنية، من الحديث عن تراجع نجوميته وعلاقته بالجيوش الإلكترونية والسياسيين، إلى اعترافه بأنه كان أكثر جرأة في السابق وكشفه أسباب خسارة جزء من جمهوره خلال السنوات .

