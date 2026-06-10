ماريو باسيل يعلنها بكل جرأة : "كنت شجاع أكثر وخسرت جمهوري لهذا السبب"

فُجع الوسط الفني المصري صباح اليوم الأربعاء بوفاة الفنان المصري القدير عبدالعزيز مخيون، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية ودخوله العناية المركزة في أحد مستشفيات الإسكندرية.
حققت الفنانة المصرية أنغام انتصارًا قضائيًا بعد صدور حكم من محكمة المنصورة الاقتصادية بسجن أحد المتابعين لمدة ستة أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، إثر إدانته بسبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أشعلت النجمة التركية أفرا ساراتش أوغلو مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها برفقة رجل الأعمال بويراز يوسما أوغلو في شوارع إسطنبول، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة تأكيد غير مباشر للعلاقة التي أُثيرت حولها الكثير من التكهنات خلال الأشهر الماضية.