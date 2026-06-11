زفاف أسطوري مرتقب لتايلور سويفت وترافيس كيلسي في نيويورك بتكلفة خيالية

وبحسب التقارير، من المرجح أن يُقام الحفل داخل صالة "ماديسون سكوير غاردن" الشهيرة في نيويورك، والتي تبلغ تكلفة حجزها قرابة مليون لليوم الواحد، حيث تم حجزها لعدة أيام متتالية من أجل التجهيزات الفنية والديكورات وعمليات التفكيك بعد انتهاء الحفل.

وأشارت المعلومات إلى أن اختيار هذا الموقع جاء بدافع الخصوصية والأمن، نظرًا لما توفره الصالة من أنظمة حماية متطورة ومداخل متعددة تضمن سرية ، إضافة إلى خلو جدولها من الفعاليات خلال الفترة المحددة، ما يمنح العروسين حرية تامة في التنظيم.

وأكدت تقارير أن إدارة الصالة لا تقدم أي خصومات حتى للمشاهير، بسبب التزاماتها المالية كشركة مدرجة في البورصة، الأمر الذي يفرض تسعيرة موحدة دون استثناءات.

وتقدّر تكاليف الزفاف، بحسب خبراء تنظيم الفعاليات، ما بين 10 إلى 20 مليون دولار، تشمل تكاليف الحجز، الأمن، الإنتاج الضخم، الضيافة، والديكورات، إلى جانب خسائر الإيرادات البديلة للصالة خلال فترة الحجز.

كما بدأت ملامح قائمة المدعوين تتضح، حيث من المتوقع حضور عدد من صديقات سويفت المقربات، مثل كارلي كلوس وجيجي حديد وسيلينا غوميز، في حين تأكد غياب بعض الأسماء الأخرى.

ويأتي هذا الحدث بعد إعلان خطوبة في أغسطس 2025، عقب علاقة استمرت عامين، وسط توقعات بأن يتحول الزفاف إلى واحد من أكثر الأحداث الفاخرة والمتابعة عالميًا.