توقيف بيرين سات وكنان دوغولو في قضية مواد ممنوعة

وبحسب ما تم تداوله، نفذت فرق مكافحة
جرائم المخدرات مداهمات متزامنة أسفرت عن توقيف 22 شخصاً صدرت بحقهم مذكرات توقيف، فيما تستمر الإجراءات القانونية بحق مشتبه بهم آخرين.
وشملت القائمة إلى جانب بيرين سات
وكنان دوغولو، شقيقه الموزع الموسيقي أوزان دوغولو، وعدداً من الفنانين والمؤثرين المعروفين في تركيا
.
ووفق المصادر الأمنية، يواجه الموقوفون شبهات تتعلق بحيازة مواد مخدرة أو منشطة للاستخدام الشخصي وتسهيل تعاطي المخدرات، وقد جرى نقلهم إلى إدارة مكافحة المخدرات
لاستكمال التحقيقات بعد خضوعهم للفحوص الطبية اللازمة.
ولغاية الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من بيرين
سات أو كنان دوغولو أو ممثليهما القانونيين بشأن الاتهامات المتداولة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.