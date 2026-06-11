توقيف بيرين سات وكنان دوغولو في قضية مواد ممنوعة

ضجّت بخبر توقيف عدد من المشاهير ضمن حملة لمكافحة المخدرات في إسطنبول، كان من بينهم الممثلة التركية الشهيرة وزوجها الفنان كنان دوغولو.





وبحسب ما تم تداوله، نفذت فرق جرائم المخدرات مداهمات متزامنة أسفرت عن توقيف 22 شخصاً صدرت بحقهم مذكرات توقيف، فيما تستمر الإجراءات القانونية بحق مشتبه بهم آخرين.



وشملت القائمة إلى جانب وكنان دوغولو، شقيقه الموزع الموسيقي أوزان دوغولو، وعدداً من الفنانين والمؤثرين المعروفين في .



ووفق المصادر الأمنية، يواجه الموقوفون شبهات تتعلق بحيازة مواد مخدرة أو منشطة للاستخدام الشخصي وتسهيل تعاطي المخدرات، وقد جرى نقلهم إلى لاستكمال التحقيقات بعد خضوعهم للفحوص الطبية اللازمة.



ولغاية الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من سات أو كنان دوغولو أو ممثليهما القانونيين بشأن الاتهامات المتداولة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.