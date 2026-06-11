فادية عبد الغني تفجع بوفاة شقيقها عقب أزمة صحية مفاجئة

وكانت الفنانة قد نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” منشورًا مؤثرًا كشفت فيه عن الحالة الصحية الحرجة التي كان يمر بها شقيقها، معبرة عن تعلقها الكبير به وخوفها عليه، وداعية أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل ورفع البلاء عنه.

وقالت في دعائها: “ ، إن أخي هو عضدي وسندي ومستندي، اللهم إني أستودعك إياه فاشفه وعافه وارفع عنه البلاء، وردّ إليه عافيته وصحته، واحفظه لنا بحفظك الذي لا يُضام، وأرجعه إلينا سالمًا غانمًا معافى يا أرحم الراحمين”.

إلا أن الأقدار لم تمهل الأسرة طويلًا، حيث أُعلن عن وفاته بعد ساعات من نشر تلك الكلمات، لتتحول الدعوات إلى عبارات عزاء ومواساة لأسرة الفنانة.

وعقب انتشار الخبر، حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني وأصدقاء فادية عبد الغني على تقديم التعازي لها ومساندتها في مصابها الأليم.