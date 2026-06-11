أسرار وتفاصيل لأول مرة... لمى شريف تفتح قلبها في "ع أرض الملعب"

بين الربح والخسارة، وبين النجاحات الكبيرة والمحطات الصعبة، تختبئ قصص وتجارب لم تُكشف من قبل.

في حلقة استثنائية من "ع أرض الملعب"، تفتح صفحات من حياتها المهنية والشخصية، وتتحدث بصراحة عن التحديات التي واجهتها، والقرارات التي غيّرت مسارها، والأثمان التي دفعتها في طريق الشهرة والنجاح. كما تكشف كواليس وأسراراً تروى للمرة الأولى، في حوار صريح وعفوي يحمل الكثير من المواقف المؤثرة والمفاجآت. موعدكم الليلة الساعة 20:00 عبر الجديد فن.