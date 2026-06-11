أسرار وتفاصيل لأول مرة... لمى شريف تفتح قلبها في "ع أرض الملعب"

View this post on Instagram
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
أثار اجتماع عائلة الفنانة السورية أصالة نصري في دمشق بعد سنوات طويلة من الغياب تفاعلاً واسعاً بين الجمهور، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية عودتها المرتقبة إلى سوريا.
أثار غياب الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن الصور المتداولة من حفل تخرج ابنتها مريم موجة واسعة من التساؤلات والقلق بين جمهورها، وسط شائعات تحدثت عن تعرضها لأزمة صحية منعتها من المشاركة في المناسبة.
فُجعت الفنانة المصرية فادية عبد الغني بوفاة شقيقها، وذلك بعد ساعات قليلة من مناشدتها جمهورها الدعاء له عقب تعرضه لأزمة صحية وتدهور حالته خلال الفترة الأخيرة، في واقعة مؤثرة تحولت فيها دعوات الشفاء إلى رسائل عزاء ومواساة.