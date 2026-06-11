عودة عائلة أصالة نصري إلى سوريا بعد 14 عامًا من الغياب

وشهدت لقاءً عائلياً جمع والدة بابنها أنس نصري وزوجته نهيل، إلى جانب ابنتها ريم وعدد من الأحفاد، بينهم أصالة جونيور ومصطفى جونيور نجل الراحل أيهم نصري.

وتداول المتابعون صوراً ومقاطع من أجواء اللقاء، معبرين عن سعادتهم بعودة أفراد العائلة إلى ، ومتسائلين عمّا إذا كانت أصالة ستنضم إليهم قريباً بعد غياب استمر نحو 14 عاماً.

وكانت الفنانة السورية قد أكدت في تصريحات سابقة استعدادها لزيارة دمشق في أي وقت، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ترتبط باعتبارات شخصية وعائلية خاصة. وأوضحت أن العودة إلى مدينتها تحمل طابعاً وجدانياً مؤثراً، لا سيما أنها ترغب في زيارة العائلة وقبر والدها الراحل.

وتصدرت زيارة أصالة المحتملة إلى خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما كان من المتوقع أن تتم الزيارة قبل أشهر، إلا أن ظروفاً مختلفة حالت دون تحقيقها.

ويترقب جمهور الفنانة السورية قرارها النهائي بشأن العودة، في وقت لا تخفي فيه أصالة اشتياقها الكبير إلى دمشق، المدينة التي لطالما وصفتها بأنها جزء أساسي من هويتها وذكرياتها ومسيرتها الفنية.