فارس كرم .. عالخير ناوي!

الأغنية من كلمات الدكتورة نادين الأسعد، وألحان سليم سلامة
، فيما تولّى طوني سابا
مهمة التوزيع الموسيقي، ليخرج العمل بصورة فنية متكاملة تعكس خبرة فريق العمل وتعاونه.
ولم يقتصر الإصدار على الجانب الغنائي، إذ تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في لبنان
تحت إدارة المخرج فادي حداد، الذي قدّم رؤية بصرية تنسجم مع أجواء الأغنية الإيقاعية والعاطفية.
ويُعرض الكليب عبر مختلف الشاشات والمحطات الفنية، بالتزامن مع إطلاقه على الصفحة الرسمية للفنان فارس كرم على موقع يوتيوب، ليكون متاحاً أمام جمهوره في لبنان والعالم العربي