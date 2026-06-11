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فارس كرم .. عالخير ناوي!
فارس كرم .. عالخير ناوي!
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فارس كرم .. عالخير ناوي!

فن

2026-06-11 | 13:22
فارس كرم .. عالخير ناوي!
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Aljadeed
فارس كرم .. عالخير ناوي!

أطلق النجم اللبناني فارس كرم أغنيته الجديدة بعنوان "عالخير ناوي"، وهي عمل غنائي جديد يحمل طابعاً إيقاعياً عاطفياً، يجمع بين اللحن الحيوي والكلمة الرومانسية بأسلوب يواكب هوية فارس كرم الفنية ويقدم لجمهوره جرعة من الفرح.

الأغنية من كلمات الدكتورة نادين الأسعد، وألحان سليم سلامة، فيما تولّى طوني سابا مهمة التوزيع الموسيقي، ليخرج العمل بصورة فنية متكاملة تعكس خبرة فريق العمل وتعاونه.

ولم يقتصر الإصدار على الجانب الغنائي، إذ تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، الذي قدّم رؤية بصرية تنسجم مع أجواء الأغنية الإيقاعية والعاطفية.
ويُعرض الكليب عبر مختلف الشاشات والمحطات الفنية، بالتزامن مع إطلاقه على الصفحة الرسمية للفنان فارس كرم على موقع يوتيوب، ليكون متاحاً أمام جمهوره في لبنان والعالم العربي
 

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