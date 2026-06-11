لمى شريف تكسر صمتها: سبب انفصالها عن خطيبها.. أرباح يوتيوب ومفاجأة ابنتها على الهواء

أطلق النجم اللبناني فارس كرم أغنيته الجديدة بعنوان "عالخير ناوي"، وهي عمل غنائي جديد يحمل طابعاً إيقاعياً عاطفياً، يجمع بين اللحن الحيوي والكلمة الرومانسية بأسلوب يواكب هوية فارس كرم الفنية ويقدم لجمهوره جرعة من الفرح.
فوجئ جمهور الدراما الكورية بخبر انفصال النجم الكوري جونغ كيونغ هو والمغنية والممثلة تشوي سو يونغ بعد علاقة عاطفية استمرت 14 عامًا، في خطوة شكّلت صدمة كبيرة للمتابعين الذين اعتادوا اعتبارهما من أكثر الثنائيات استقرارًا ونجاحًا في الوسط الفني الكوري.
أثار اجتماع عائلة الفنانة السورية أصالة نصري في دمشق بعد سنوات طويلة من الغياب تفاعلاً واسعاً بين الجمهور، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية عودتها المرتقبة إلى سوريا.