لمى شريف تكسر صمتها: سبب انفصالها عن خطيبها.. أرباح يوتيوب ومفاجأة ابنتها على الهواء

في لقاء مليء بالمفاجآت، تكشف الفنانة لأول مرة أسباب ابتعادها عن الحفلات الفنية، وتتحدث بصراحة عن سبب انفصالها عن خطيبها