شاكيرا تشــ ــعل افتتاح كأس العالم 2026 بعرض أسطوري

وقدمت شاكيرا الأغنية الرسمية للبطولة "Dai Dai" إلى جانب الفنان النيجيري بورنا بوي، وسط أجواء احتفالية ضخمة جمعت بين الموسيقى والاستعراضات البصرية والثقافة المكسيكية، ما أشعل الجماهير داخل الملعب وخارجه.

وشهد الحفل عروضاً فنية مستوحاة من التراث المكسيكي، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالميين واللاتينيين، في انطلاقة وُصفت بأنها من الأضخم في تاريخ المونديال، خاصة مع إقامة البطولة للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً.

ويُعد ظهور شاكيرا في افتتاح 2026 امتداداً لعلاقتها التاريخية مع البطولة، بعدما حققت أغنيتها الشهيرة "واكا واكا" في مونديال 2010 نجاحاً عالمياً استثنائياً جعلها واحدة من أبرز الوجوه المرتبطة بكرة القدم على مستوى .

كما تستعد شاكيرا للعودة مجدداً إلى أجواء البطولة من خلال المشاركة في الموسيقي الخاص بالمباراة النهائية، في حدث تاريخي يُقام للمرة الأولى بين شوطي العالم.