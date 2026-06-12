في ذكرى الأربعين لوفاته.. محبو هاني شاكر يجددون وفاءهم له بطريقة مؤثرة

وشارك عشرات المتابعين في المبادرة عبر توزيع أجزاء القرآن بينهم، بهدف إتمام الختمة في يوم الذكرى، مرفقة بدعوات بالرحمة والمغفرة للفنان الراحل الذي ترك بصمة كبيرة في الساحة الفنية .

بالتزامن مع ذلك، تتواصل التحضيرات لإقامة حفل تأبين رسمي تكريماً لمسيرة هاني شاكر الفنية، بعدما وجهت وزيرة الثقافة جيهان زكي بإعداد احتفالية خاصة تليق بتاريخ الفنان الراحل وإرثه الفني.

ومن المقرر أن تستضيف دار الأوبرا المصرية حفل التأبين على المسرح الكبير، بحضور عدد من نجوم الفن والشخصيات الثقافية، في مناسبة تستذكر أبرز محطات مشواره الذي امتد لعقود.

يُذكر أن هاني شاكر توفي في الثالث من أيار الماضي عن عمر ناهز 73 عاماً في أحد مستشفيات باريس، مخلفاً من الحزن في الوسطين الفني والجماهيري.