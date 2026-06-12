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في ذكرى الأربعين لوفاته.. محبو هاني شاكر يجددون وفاءهم له بطريقة مؤثرة
في ذكرى الأربعين لوفاته.. محبو هاني شاكر يجددون وفاءهم له بطريقة مؤثرة
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في ذكرى الأربعين لوفاته.. محبو هاني شاكر يجددون وفاءهم له بطريقة مؤثرة

فن

2026-06-12 | 04:07
في ذكرى الأربعين لوفاته.. محبو هاني شاكر يجددون وفاءهم له بطريقة مؤثرة
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Aljadeed
في ذكرى الأربعين لوفاته.. محبو هاني شاكر يجددون وفاءهم له بطريقة مؤثرة

أحيا محبو الفنان المصري الراحل هاني شاكر ذكرى مرور أربعين يوماً على وفاته من خلال مبادرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت بتنظيم ختمة قرآنية كاملة وإهدائها لروحه، وسط تفاعل كبير من جمهوره ومحبّيه.

وشارك عشرات المتابعين في المبادرة عبر توزيع أجزاء القرآن الكريم بينهم، بهدف إتمام الختمة في يوم الذكرى، مرفقة بدعوات بالرحمة والمغفرة للفنان الراحل الذي ترك بصمة كبيرة في الساحة الفنية العربية.

بالتزامن مع ذلك، تتواصل التحضيرات لإقامة حفل تأبين رسمي تكريماً لمسيرة هاني شاكر الفنية، بعدما وجهت وزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي بإعداد احتفالية خاصة تليق بتاريخ الفنان الراحل وإرثه الفني.

ومن المقرر أن تستضيف دار الأوبرا المصرية حفل التأبين على المسرح الكبير، بحضور عدد من نجوم الفن والشخصيات الثقافية، في مناسبة تستذكر أبرز محطات مشواره الذي امتد لعقود.

يُذكر أن هاني شاكر توفي في الثالث من أيار الماضي عن عمر ناهز 73 عاماً في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، مخلفاً حالة من الحزن في الوسطين الفني والجماهيري.

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