بعد اتهامات شمس.. سعد الصغير يخرج عن صمته ويردّ: لا زواج بيننا

وخلال بث مباشر عبر حسابه على "فيسبوك"، نفى سعد الصغير وجود أي علاقة زواج رسمية جمعته بشمس، مشدداً على أن الاتهامات المتداولة حالياً ليست جديدة، وأنها طُرحت سابقاً من دون تقديم أي مستندات أو أدلة تثبتها.
كما نفى الفنان المصري الاتهامات المتعلقة بالتسبب في إجهاض جنين، مؤكداً أن هذه المزاعم لا تستند إلى وثائق أو تقارير طبية تثبت صحتها.
وأشار سعد الصغير إلى أنه تعرّض خلال فترة الخلافات السابقة لضغوط ومشكلات شخصية، موضحاً أن بعض الأحداث التي جرى تداولها في ذلك الوقت دفعت به إلى اتخاذ خطوات لحماية استقرار أسرته، وفق روايته.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته بالقضاء واحترامه للقانون، معتبراً أن الجهات القضائية وحدها المخوّلة الفصل في مثل هذه الخلافات، وذلك في ظل الجدل الواسع الذي أثارته القضية مجدداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.
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