بعد اتهامات شمس.. سعد الصغير يخرج عن صمته ويردّ: لا زواج بيننا

وخلال بث مباشر عبر حسابه على " "، نفى وجود أي علاقة زواج رسمية جمعته بشمس، مشدداً على أن الاتهامات المتداولة حالياً ليست ، وأنها طُرحت سابقاً من دون تقديم أي مستندات أو أدلة تثبتها.

كما نفى الفنان المصري الاتهامات المتعلقة بالتسبب في إجهاض جنين، مؤكداً أن هذه المزاعم لا تستند إلى وثائق أو تقارير طبية تثبت صحتها.