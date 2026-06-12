بكلمات مؤثرة من نجله عبدالرحمن.. فنان العرب محمد عبده يحتفل بعيد ميلاده الـ77

وشارك محمد عبده مجموعة صور جمعته بوالده، وأرفقها بكلمات حملت الكثير من المحبة والتقدير، قال فيها: "كل عام أشهد لك شخصية أعظم عن العام الذي يسبقه، وكل عام تكون أعطف وأحن عليّ عن العام الذي يسبقه، وكل عام تكون لي أخاً وصديقاً وموجهاً وكأني في أوائل أعوام عمري، وكل عام وأنت طيب".

وسرعان ما حظيت الصور بتفاعل كبير من المتابعين الذين انهالت تعليقاتهم بالتهاني والتمنيات لفنان العرب بالصحة والعمر المديد، مستذكرين مسيرته الفنية الحافلة التي امتدت لعقود وترك خلالها بصمة استثنائية في الأغنية الخليجية والعربية.

ويُعد محمد عبده أحد أبرز نجوم الغناء في ، إذ قدّم خلال مسيرته عشرات الأعمال التي لا تزال تحظى بشعبية ، ما جعله يحتفظ بمكانة خاصة في قلوب جمهوره حتى .