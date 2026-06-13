انتشال جـ ـثمان المتسلق القعقاع بن عنتر بعد سقوطه في في فوهة بركان

وكان القعقاع بن عنتر قد لقي مصرعه إثر سقوطه من ارتفاع شاهق أثناء تنفيذه إحدى مغامراته الخطرة عند فوهة "حرضة دمت" البركانية، بعدما فقد توازنه وانزلقت قدماه على الصخور المحيطة بالموقع.

وأظهرت المشاهد فرق الإنقاذ وعدداً من الأهالي وهم يشاركون في عملية انتشال الجثمان من المنطقة الوعرة المحيطة بالفوهة البركانية، وسط أجواء من الحزن والصدمة التي خيمت على الحاضرين.