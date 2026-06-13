كريستيانو رونالدو يحقق حلم أشهر معجباته بعد سنوات من الانتظار

وظهرت في مقطع فيديو وهي تنهار بالبكاء لحظة مصافحة رونالدو، الذي حاول تهدئتها قائلاً: "لا تبكي.. أنا بلقائك"، قبل أن يوافق على التقاط صورة معها ويطلب منها مسح دموعها.

وأكدت سيلين مراراً أن رونالدو كان مصدر إلهامها الأول لدخول عالم ، وأنها لم تتخلَّ يوماً عن حلم لقائه رغم محاولاتها المتكررة. وعبرت عن سعادتها باللقاء عبر حساباتها على مواقع التواصل، قائلة: "لا أصدق أن هذا حقيقي"، و"ما زلت أبكي".

كما لفت المتابعون إلى تفاعل عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز المستمر مع منشورات سيلين، ما دفع البعض للتكهن بأنها ساهمت في تسهيل هذا اللقاء الذي انتظرته المؤثرة البلجيكية لسنوات.