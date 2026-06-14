نقل الفنان محمد مرزبان إلى المستشفى بصورة عاجلة إثر حادث سير مروع

وبحسب مصدر مقرّب منه، وقع الحادث في مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، أثناء قيادته دراجة نارية على أحد الطرق السريعة، قبل أن تصطدم بها سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة، ما أدى إلى تحطّم الدراجة وإصابته بجروح وكسور خطيرة.وأشار المصدر إلى أن عدداً من المارة سارعوا إلى تقديم المساعدة له، قبل وصول سيارة الإسعاف التي نقلته إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.وأكد الأطباء أن مرزبان يعاني من كسور وإصابات متعددة في أنحاء متفرقة من جسده، بعضها وُصف بالخطير، فيما لا تزال حالته الصحية حرجة ويخضع لمتابعة طبية مكثفة.