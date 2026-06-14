ريهام سعيد تعود لزوجها بعد ساعات من إعلان الطلاق

وكتبت عبر حسابها على " ": "الحمد لله مفيش حاجة، خلاف صغير وعدّى على خير، كان بوست نزل في "، مشيرة إلى أن الأزمة انتهت خلال وقت قصير ولم تستمر طويلاً.وكانت ريهام قد أثارت تفاعلاً واسعاً على بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها، والد ابنها، عقب زواج استمر 10 سنوات. وأوضحت حينها أنها فضّلت إبلاغ الجمهور بالخبر بنفسها رغم حرصها الدائم على إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء، قبل أن تؤكد لاحقاً انتهاء الخلاف وعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي.