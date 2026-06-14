ريهام سعيد تعود لزوجها بعد ساعات من إعلان الطلاق

في حلقة استثنائية من برنامج "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، تفتح النجمة شكران مرتجى قلبها للجمهور بجرأة غير مسبوقة، لتقدم واحدة من أقوى حلقاتها التلفزيونية وتكشف عن أسرار وخبايا تُعرض لأول مرة، حاسمة الجدل حول أصعب الشائعات والاتهامات التي لاحقتها مؤخراً.
في أجواء حماسية مميزة، أحيا النجم اللبناني وائل كفوري حفلاً جماهيرياً ضخماً على مسرح Space 42 في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وسط حضور كثيف من محبيه الذين توافدوا للاستمتاع بباقة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة.
في حلقة استثنائية من بودكاست "سقف عالي" مع جوزيف حويك، تكشف الليدي مادونا للمرة الأولى جوانب خفية من حياتها الشخصية والمهنية، وتروي تفاصيل مؤثرة عن محطات شكلت مسيرتها.