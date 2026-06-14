وائل كفوري يتصدر الترند من أبوظبي بمواقف عفوية ورقصة لافتة

ومنذ اللحظات الأولى لاعتلائه المسرح، استطاع كفوري أن يشعل الجمهور الذي تفاعل معه بالغناء والتصفيق وردّد كلمات أغانيه عن ظهر قلب، في عكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في مختلف أنحاء .الحفل لم يخلُ من المواقف العفوية والطريفة التي اعتاد وائل كفوري أن يخلقها خلال لقاءاته المباشرة مع جمهوره. ففي إحدى اللحظات، وبعد ارتفاع حرارة الأجواء على المسرح، توجّه إلى الحضور ممازحاً: "بتسمحولي إشلح الجاكيت؟"، ليأتيه الرد سريعاً من الجمهور بصوت واحد: "أكيد"، ما أشعل موجة من التصفيق والضحك داخل القاعة.كما شهدت الأمسية موقفاً آخر لفت انتباه الحاضرين، بعدما كاد الميكروفون أن يفلت من يد كفوري ويسقط على المسرح، إلا أنه تدارك الموقف بسرعة وعلّق بعفوية قائلاً: "عَين عَين"، في إشارة مرحة إلى الحسد، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين الجمهور الذي قابل الموقف بالضحك والتصفيق.وخلال الحفل، قدّم كفوري مجموعة من أبرز أعماله الغنائية التي شكّلت محطات مهمة في مسيرته الفنية، إلى جانب أغنيته الجديدة "شو مشتقلي" التي أدّاها بإحساس عالٍ وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير. كما انتشرت عبر مقاطع مصوّرة توثق أداءه للأغنية، حيث أثنى المتابعون على حضوره وأدائه العاطفي.ولم تتوقف اللحظات اللافتة عند ذلك، إذ خطف الأنظار أيضاً برقصة عفوية على المسرح أثناء تفاعله مع الموسيقى والجمهور، وهو ما دفع العديد من الحاضرين إلى توثيق المشهد ومشاركته عبر منصات التواصل، حيث حصد الفيديو آلاف المشاهدات والتعليقات التي أشادت بعفويته وروحه المرحة.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات عدة من الحفل، معبرين عن إعجابهم بالأجواء التي صنعها وائل كفوري وبقدرته على الجمع بين الأداء الغنائي المميز والتواصل المباشر مع جمهوره، مؤكدين أن الحفل كان واحداً من أبرز السهرات الفنية التي شهدتها أبوظبي خلال الفترة .ويواصل وائل كفوري من خلال حفلاته وجولاته الفنية تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء العربي، مستقطباً جمهوراً واسعاً يحرص على حضور حفلاته والاستمتاع بأدائه وأغانيه التي ما زالت تحافظ على حضورها القوي في الساحة الفنية.