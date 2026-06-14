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الليدي مادونا تكشف عن الجرح الذي لا يُعوّض: أكبر خسارة هي امي
الليدي مادونا تكشف عن الجرح الذي لا يُعوّض: أكبر خسارة هي امي
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الليدي مادونا تكشف عن الجرح الذي لا يُعوّض: أكبر خسارة هي امي

فن

2026-06-14 | 05:18
الليدي مادونا تكشف عن الجرح الذي لا يُعوّض: أكبر خسارة هي امي
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Aljadeed
الليدي مادونا تكشف عن الجرح الذي لا يُعوّض: أكبر خسارة هي امي

في حلقة استثنائية من بودكاست "سقف عالي" مع جوزيف حويك، تكشف الليدي مادونا للمرة الأولى جوانب خفية من حياتها الشخصية والمهنية، وتروي تفاصيل مؤثرة عن محطات شكلت مسيرتها.

وتتحدث بصراحة عن أقسى خسارة واجهتها في حياتها، مؤكدة أن فقدان والدتها ترك أثراً لا يُقارن بأي خسارة أخرى، كما تستعيد كواليس تراجع جزء كبير من ثروتها والتحديات التي رافقت تلك المرحلة.

كما تفتح ملف حياتها العاطفية، متحدثة عن خطوبتين لم تكتمل نهايتهما، وتكشف مواصفات شريك حياتها المنتظر، معترفة بأنها "أنانية بالحب" عندما يتعلق الأمر بالمشاعر.
الحلقة لم تخلُ من المواقف الجريئة، إذ أطلقت سلسلة مواقف صريحة حول عدد من نجوم الفن، بينهم راغب علامة ووليد توفيق ومايز البياع، كما أثارت الجدل بتصريحاتها حول عدد من النجمات، في مقابل إشادتها بمايا دياب ونانسي عجرم.
وتتطرق الليدي مادونا أيضاً إلى حادثة خطيرة تقول إنها تعرّضت خلالها لمؤامرة، كما تعبر عن هواجسها تجاه مستقبل لبنان ورؤيتها للواقع الذي يعيشه البلد اليوم.
حلقة حافلة بالاعترافات والتصريحات الجريئة والقصص التي تُروى للمرة الأولى، من المتوقع أن تثير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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