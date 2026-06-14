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تفاصيل صادمة يكشفها سعد رمضان بعد 10 سنوات على أشهر قصة حب
تفاصيل صادمة يكشفها سعد رمضان بعد 10 سنوات على أشهر قصة حب
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تفاصيل صادمة يكشفها سعد رمضان بعد 10 سنوات على أشهر قصة حب

فن

2026-06-14 | 10:55
تفاصيل صادمة يكشفها سعد رمضان بعد 10 سنوات على أشهر قصة حب
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Aljadeed
تفاصيل صادمة يكشفها سعد رمضان بعد 10 سنوات على أشهر قصة حب

كشف الفنان اللبناني سعد رمضان عن مفاجأة غير متوقعة، وذلك بعدما أعلن للمرة الأولى تفاصيل زواجه السري الذي أبقاه بعيداً عن الأضواء لسنوات، مؤكداً أن القرار جاء بعد قصة حب طويلة امتدت نحو 10 سنوات، وأنه فضّل إبقاء الأمر في إطار شخصي بعيداً عن الإعلام والجمهور.

وخلال ظهوره في احدى البرامج، تحدث سعد رمضان بصراحة عن حياته العاطفية، موضحاً أن علاقته بزوجته مرت بمحطات عديدة قبل أن تتوج بالزواج. وأشار إلى أن قصة الحب التي جمعتهما استمرت سنوات طويلة شهدت الكثير من التحديات والظروف المختلفة، إلا أنها انتهت بالارتباط الرسمي.
وأكد الفنان اللبناني أن اختياره إبقاء الزواج سراً لم يكن بدافع الخوف من ردود الفعل أو الرغبة في إثارة الجدل، بل انطلاقاً من قناعة شخصية ورغبة في الحفاظ على خصوصية حياته العائلية. وقال إن زوجته كانت "بينه وبين الله"، في إشارة إلى حرصه على أن تكون العلاقة شرعية بعيداً عن أي ممارسات لا تتوافق مع قناعاته الدينية.
وتأتي هذه التصريحات بعد سنوات من تداول أخبار عديدة حول حياة سعد رمضان العاطفية، إذ سبق أن تحدث في أكثر من مناسبة عن خوضه تجارب حب وعلاقات طويلة، بعضها واجه عقبات حالت دون اكتمالها بالزواج. كما عُرف عنه حرصه الدائم على إبقاء تفاصيل حياته الخاصة بعيدة عن الإعلام، رغم اهتمام الجمهور المستمر بمعرفة المزيد عن الجانب الشخصي من حياته.

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