وعكة صحية مفاجئة تُدخل مي العيدان إلى المستشفى

وكشفت مي العيدان تفاصيل حالتها الصحية عبر حسابها على " "، مؤكدة أنها نُقلت إلى المستشفى مباشرة بعد انتهاء ارتباطاتها، من دون أن تتمكن من العودة إلى منزلها.

وكتبت: "الحمد لله، من المسرح ما مداني أروح البيت، جم ساعة وسيدة بالإسعاف للمستشفى، والدكتور يبشرني هبوط حاد بالدورة الدموية وجفاف حاد بالجسم واحتمال دخول مستشفى يومين".

وأضافت واصفة شدة الألم الذي تعانيه: "ورب الكعبة أحس عروقي اتعورني من الجفاف وودي أصرخ من العوار والألم، مو قادرة".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشورها، متمنين لها الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى نشاطها الإعلامي المعتاد، فيما لم تكشف العيدان حتى الآن تفاصيل إضافية حول أسباب الوعكة الصحية أو تطورات حالتها خلال الساعات المقبلة.

وكانت مي العيدان قد تصدرت أخيراً بعد تعليقها على المقارنات التي يعقدها البعض بينها وبين الفنانة ليلى علوي، حيث أكدت أنها لا ترى شبهاً كبيراً بينهما، مشيدة بجمال وحضورها الفني.