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أمل عرفة وعبد المنعم عمايري يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما سلمى برسائل مؤثرة
أمل عرفة وعبد المنعم عمايري يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما سلمى برسائل مؤثرة
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أمل عرفة وعبد المنعم عمايري يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما سلمى برسائل مؤثرة

فن

2026-06-15 | 05:44
أمل عرفة وعبد المنعم عمايري يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما سلمى برسائل مؤثرة
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Aljadeed
أمل عرفة وعبد المنعم عمايري يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما سلمى برسائل مؤثرة

حرص النجمان السوريان أمل عرفة وعبد المنعم عمايري على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما سلمى، من خلال رسائل مؤثرة وصور عائلية شاركاها مع متابعيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في لفتة لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور.

واختار عبد المنعم عمايري أن يعبّر عن مشاعره تجاه ابنته عبر خاصية "الستوري" في حسابه على "إنستغرام"، حيث نشر مجموعة صور تجمعه بسلمى وأرفقها بكلمات حملت الكثير من المحبة، فكتب في إحداها: "كل عام وأنتِ دنيتي"، وفي أخرى: "كل سنة وأنتِ سالمة بابا".

من جهتها، شاركت أمل عرفة صورة لابنتها عبر حسابها على "إنستغرام"، ووجّهت لها رسالة عفوية ومؤثرة قالت فيها: "يا قطعة من القلب وكبرت سنة... Happy Birthday"، معبّرة عن سعادتها بهذه المناسبة الخاصة.

وحظيت منشورات النجمين بتفاعل كبير من المتابعين الذين انهالت تعليقاتهم بالتهاني والتمنيات لسلمى بعام مليء بالنجاح والسعادة، كما أشاد كثيرون بالعلاقة العائلية المميزة التي تجمع أمل عرفة وعبد المنعم عمايري بابنتيهما، وحرصهما الدائم على مشاركة اللحظات العائلية السعيدة مع الجمهور.

وتُعد سلمى ابنة الثنائي من الشخصيات التي تحظى باهتمام متابعي والديها، إذ يحرص النجمان بين الحين والآخر على مشاركة بعض المناسبات الخاصة التي تجمعهما بابنتيهما، وسط إشادة واسعة بروح المحبة والاحترام التي ما زالت تجمع أفراد العائلة.

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