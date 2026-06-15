بعد رحيله المأساوي... حملة لبناء منزل لعائلة "سبايدر مان اليمن" القعقاع بن عنتر

وجاءت المبادرة بعد تداول مقاطع فيديو أظهرت الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها عائلة القعقاع، حيث تقيم في مسكن للغاية وتواجه أوضاعاً اقتصادية قاسية، في ظل غياب مصدر دخل ثابت للعائلة التي كانت تعتمد بشكل كبير عليه في تأمين احتياجاتها اليومية.

وأعاد ناشطون نشر مقاطع سابقة ظهر فيها القعقاع، المعروف بلقب "سبايدر مان اليمن"، متحدثاً عن المخاطر التي كان يضطر إلى خوضها من أجل تأمين ، مطالباً حينها بفرصة عمل تجنّبه المجازفة بحياته.

كما استذكر متابعون مواقف إنسانية وشجاعة قام بها الراحل في السابق، بينها إنقاذ أشخاص وحيوانات في مناطق وعرة وخطرة، ما زاد من التعاطف مع أسرته بعد وفاته.

وطالب القائمون على الحملة الجهات والأشخاص الذين ساهموا في نشر قصته وتحقيق ملايين المشاهدات عبر المنصات الرقمية بالمشاركة في دعم عائلته، مؤكدين أن رحيله ترك خلفه أسرة تواجه تحديات معيشية كبيرة.

وكان القعقاع بن عنتر قد فارق الحياة بعد سقوطه داخل فوهة بركانية، قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من انتشال جثمانه بعد ساعات طويلة من عمليات البحث.